Madagascar: « Jaipur Foot Camp » - Mialy Rajoelina pour la défense des droits des personnes en situation de handicap

Une campagne d'appareillage en prothèses gratuites pour 500 personnes de toute l'île a débuté hier et se poursuivra pendant 42 jours au Galaxy Andraharo. Placée sous le haut patronage de la Première Dame Mialy Rajoelina qui en est la marraine, cette initiative vise à apporter de l'espoir aux personnes amputées.

Hier, le 12 novembre, la Campagne d'appareillage en prothèse a été officiellement lancée au Galaxy Andraharo, sous le haut patronage de la Première Dame de la République, Mialy Rajoelina, qui en est la marraine. Ce sont 500 personnes de tous les âges, de tous sexes, originaires de différentes régions de Madagascar (Moramanga, Tolagnaro, Antsohihy, Antsiranana, etc.) qui ont pu bénéficier de cette campagne.

Ces bénéficiaires handicapés suite à l'amputation d'un membre vont ainsi pouvoir retrouver une certaine autonomie et mobilité. L'opération qui consiste à installer les prothèses se déroulera sur 42 jours au Galaxy Andraharo. La Première Dame de la République, Mialy Rajoelina a souligné l'importance de cette initiative en déclarant que l'objectif de cette campagne est de « raviver l'espoir pour nos chers compatriotes qui sont désireux de retrouver une mobilité et une indépendance perdues ». « La santé est le premier des biens et une personne en bonne santé est un atout majeur. C'est pourquoi je soutiens sans réserve tous les projets qui apportent de l'espoir à ceux qui n'ont pas les moyens d'en bénéficier », a-t-elle déclaré.

Formations

Lors de cet évènement, Mialy Rajoelina a également remercié l'association Mahatsangy et son partenaire indien, le BMVSS (Bhagwan Mahaveer Viklang Sahayata Samiti), à l'origine de ce projet. Elle a souligné que des formations seront dispensées aux médecins et techniciens du Centre d'Appareillage de Madagascar à Befelatanana afin qu'ils puissent maîtriser les techniques de rééducation. Ces formations permettront d'assurer la pérennité du projet et d'améliorer le système de santé à Madagascar.

« Vous incarnez parfaitement votre devise qui est 'Le monde est une seule grande famille', car vos actions généreuses ne connaissent ni frontières ni limites. Au nom de tous les bénéficiaires, je vous exprime toute notre gratitude d'avoir choisi Madagascar. Votre passage marquera à jamais leur vie. Le Jaipur Foot n'est pas seulement un appareil médical, c'est un symbole d'autonomie et de liberté », a-t-elle déclaré.

Responsabilités

Les prothèses distribuées gratuitement sont légères, car fabriquées en plastique résistant à la chaleur et à l'humidité, et suffisamment souples pour être utilisées au travail ou en milieu rural. Le BMVSS a déjà distribué près de 2 millions de prothèses dans le monde entier, en organisant 110 camps dans plus de 40 pays. C'est ainsi qu'ils sont arrivés à Madagascar. Cependant, Mialy Rajoelina a souligné que si les dons sont importants, ils ne doivent pas être une fin en soi.

« Les dons ouvrent des portes vers de nouveaux horizons, nous conduisant vers des projets durables et des progrès concrets », a-t-elle déclaré. Il ne faut pas se contenter de recevoir, mais encourager chacun à prendre ses responsabilités. « Ainsi, les exonérations douanières appliquées en janvier 2011 et de TVA appliquées en août 2021 sur les équipements médicaux dédiés aux personnes handicapées constituent une démarche d'une grande importance », conclut-elle.