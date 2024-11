Madagascar: Dama Arsène Andrianarisedo - Descente à Antsohihy, hier

Parmi les priorités de la CENI figurent notamment le cadre légal régissant les élections, le fichier électoral, l'éducation civique électorale, et la gestion du budget électoral par la commission électorale.

Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Dama Arsène Andrianarisedo, ne perd pas le nord. Ainsi, hier, il a été à Antsohihy. Il a été question du renforcement de capacité des membres de la Section de recensement de matériel de votes des commissions électorales de districts. Il y a également eu des échanges d'expériences. L'étude des cas, des récentes élections présidentielles et législatives, en l'occurrence, ont été aussi abordés, lors de cette rencontre avec les participants, et ce, afin de pouvoir anticiper pour les élections municipales et communales. Par la suite, la délégation va se rendre dans la région Boeny, jeudi et vendredi prochain.

Personnel électoral

Faut-il rappeler que les phases sensibles du processus électoral portent notamment sur la production des imprimés sensibles, le déploiement des imprimés et matériels électoraux, la fixation de la liste et des emplacements des bureaux de vote, la nomination du personnel électoral, la tenue du scrutin, le dépouillement des résultats le jour du scrutin, l'acheminement des résultats : bureaux de vote vers SRMV, SRMV vers CENI et HCC, le recensement matériel de vote et le traitement des résultats provisoires.