Madagascar: Surveillance de la RAM - Formation des personnels de laboratoire

Depuis lundi, une formation est dispensée aux personnels de laboratoire vétérinaires de différentes régions de Madagascar travaillant dans la surveillance de la RAM (Résistance aux antimicrobiens). Ils ont été formés aux tests de sensibilité aux antibiotiques (TSA) ciblant E.coli BLSE pour la surveillance de la RAM entrant dans le cadre de l'approche « One Health » de la lutte contre la propagation de la Résistance aux AntiMicrobiens.

Cette activité entre dans le cadre du projet GHSP et la FAO ECTAD et se tient au Centre d'Infectiologie Charles Mérieux (CICM) Ankatso jusqu'au 15 novembre. Les 20 personnels de laboratoire qui participent à cette formation proviennent d'Antananarivo, Toliara, Taolagnaro, Ambatondrazaka, Toamasina, Mahajanga, Antsiranana, Morondava, Fianarantsoa et Antsirabe.

Concernant les activités sur la résistance aux antimicrobiens, le CICM mène depuis 2018 des études « One Health » visant à détecter les Eschérichia Coli productrices de BLSE et d'entérobactéries productrices de carbapénémase et à caractériser génétiquement les souches résistantes.