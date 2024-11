Ethiopie: La réforme macroéconomique globale du pays progresse - Ministre des Finances

Addis Abeba — Suite à la mise en oeuvre d'une réforme macroéconomique globale dans divers secteurs, des progrès significatifs ont été réalisés dans le secteur des changes éthiopien, selon le ministre des Finances Ahmed Shide.

Le ministre a fait le point sur les progrès de la mise en oeuvre de la politique de réforme macroéconomique globale de l'Éthiopie, de la réforme de la politique budgétaire et d'autres questions connexes. Lors d'une conférence avec les médias, Ahmed a décrit les efforts du gouvernement pour stabiliser l'économie et relever les principaux défis, notamment l'inflation, les pénuries de devises et la dette publique.

L'un des secteurs qui a subi des réformes macroéconomiques est le secteur de l'économie étrangère, a-t-il rappelé. Suite à la réforme macroéconomique globale, divers résultats positifs ont été enregistrés, a-t-il déclaré, notant que le taux de change officiel est appliqué sur le marché de manière stable.

En outre, l'écart entre les taux de change officiels et parallèles a été considérablement réduit, a déclaré le ministre. Avant la réforme, l'écart entre les taux de change officiels et parallèles était de 95,7 pour cent, a-t-il souligné, ajoutant que le gouvernement a pu le rapprocher suite aux mesures administratives et politiques prises.

L'un des principaux moteurs de cette croissance est l'amélioration notable des transferts de fonds, qui ont connu une augmentation de 69 % en septembre par rapport à la même période de l'année dernière, a-t-il ajouté.

La Banque nationale d'Éthiopie a renforcé ses réserves de change. Les réserves de change de la banque ont augmenté de 152 % depuis la fin de l'exercice. D'autre part, Ahmed a expliqué que l'économie éthiopienne devrait croître de 8,4 % au cours de l'exercice 2017, la réforme macroéconomique jouant un rôle clé dans la conduite de cette croissance.

Il a souligné que les résultats positifs enregistrés dans des secteurs clés tels que l'agriculture, le tourisme, l'industrie manufacturière, la construction, l'exploitation minière et le secteur numérique au cours des trois derniers mois prouvent clairement que la croissance prévue est réalisable.

En outre, il a révélé que le développement économique de l'Éthiopie et une réforme macroéconomique globale devraient créer une intégration économique entre les pays de la région.