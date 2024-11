Madagascar: Transports et investissements - Une délégation malgache en opération de charme au Caire

Les ministres du Transport et des Nouvelles Villes étaient en déplacement en Égypte pour une opération de charme auprès de potentiels investisseurs. Des opportunités d'investissements dans les démembrements du secteur du transport ont été discutées.

De gros dossiers. Une délégation malgache était en visite officielle au Caire, pour discuter des investissements. Au cours des entrevues qui ont été menées par le vice-premier ministre général égyptien chargé de l'Industrialisation et des Transports, des thématiques jugées prioritaires ont été abordées pour promouvoir les investissements dans le secteur des transports. Notamment l'aménagement et la gestion des ports, les échanges sur la gestion des canaux et les accords de coopération aérienne entre les deux pays. « Il a aussi été question du financement des projets à Madagascar et de la recherche d'investisseurs pour les infrastructures de transport», indique le ministère des Transports, dont le ministre, Valéry Ramonjavelo, a été à la tête de la délégation, accompagné également du secrétaire d'État aux Nouvelles Villes et à l'Habitat.

Les rencontres avec les décideurs égyptiens avaient aussi pour but de « développer les opportunités de financement dans le secteur des transports et promouvoir Madagascar comme destination d'investissements », fait savoir le département des Transports via un communiqué. Le secteur des transports est en effet en quête d'investisseurs solides pour concrétiser les grands chantiers qui sont, soit restés en suspens, soit en train de démarrer.

Intérêt

Les retombées ne se sont pas faites attendre. De source auprès des départements concernés, « toutes les entreprises concernées ont exprimé leur intérêt pour Madagascar et envisagent une visite dans les trois prochains mois pour explorer les opportunités dans les secteurs prioritaires pour l'État malgache », indique-t-on.

De son côté, le secteur de la construction a aussi attiré des investisseurs potentiels, notamment auprès de la compagnie « Arab Contractors », une société de construction qui figure parmi les premières dans ce domaine au Moyen-Orient et en Afrique. La rencontre s'est déroulée en marge du World Urban Forum au Caire. Les membres de la compagnie ont réaffirmé leur enthousiasme à l'idée de travailler avec les autorités malgaches dans la réalisation de projets dans d'autres domaines plus vastes, comme les projets d'infrastructures, la mobilité urbaine et les échanges de services. « Ces opportunités de coopération s'étendent même jusqu'aux projets de développement rural », expliquent les responsables.

Comme dans plusieurs pays d'Afrique, le secteur des transports connaît un développement continu, souvent handicapé par le manque d'investissements. L'expansion des activités commerciales pousse cependant le pays à adopter des solutions résilientes, mais nécessitant des fonds importants pour faire face aux défis actuels de la mobilité, l'une des principales artères de l'économie.