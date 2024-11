Madagascar: Phénoméne El NIÑO - Des cas de « Kere » dans l'Anôsy et l'Androy

Samedi dernier, une liste des bénéficiaires potentiels de l'aide alimentaire du Programme alimentaire mondial (PAM) a été établie dans la commune rurale d'Ebela, district d'Amboasary Sud, région Anôsy. Mais peu ont été distingués pour être bénéficiaires et la séance de listing a failli dégénérer, en raison de la forte affluence des personnes espérant recevoir de l'aide.

Les communes de Beraketa, Manakoliva, Sarisambo, district d'Antanimora, région Androy, sont en grande difficulté en raison du manque de nourriture. De même que les communes d'Ifotaka, Ebelo, Marotsiraka, Tranomaro, Tomboarivo, Ranobe dans la région Anôsy. Si des aliments sont disponibles, le gobelet de riz y est vendu à 1200 ariary, deux tiges de manioc sont proposées à 1000 ariary et un gobelet de maïs coûte aussi 1000 ariary.

Le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC) a déjà mené des enquêtes sur la réalité locale, et les besoins à court et moyen terme sont déjà connus. Les partenaires, outre le PAM, sont indiqués comme étant déjà mobilisés pour secourir la population. Le phénomène El Niño, entraînant le manque de précipitations et de la sécheresse, a débuté au mois de février et le Sud n'en est pas épargné. Les Nations unies ont déjà laissé envisager le pire pour la saison des récoltes à la fin du premier semestre de cette année. Et c'est ce qui se passe. Il y a eu peu de récoltes et pas de réserves pour faire face à la période de soudure.