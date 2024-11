Sénégal: Fleuve Sénégal - Daouda Ngom annonce le renforcement du système d'alerte précoce

Bakou — Le gouvernement sénégalais a décidé de renforcer son système d'alerte précoce pour limiter les catastrophes et dégâts causés par les débordements du Fleuve Sénégal, a-t-on appris mardi du ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Daouda Ngom.

"Le gouvernement a décidé de renforcer le système d'alerte précoce en renforçant le Centre de suivi écologique (CSE) dans l'utilisation de données spatiales, dans un souci de prévenir et limiter les catastrophes et dégâts causés par les débordements du fleuve Sénégal, sur des villages situés le long du fleuve Sénégal, entre Bakel et Saint-Louis", a-t-il dit.

Daouda Ngom co-animait un panel de haut niveau organisé, dans le cadre de la Cop 29, par l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) avec ses homologues de la Guinée, Diamilatou Diallo (Environnement et du Développement durable) et Mamadou Samaké (Environnement et Assainissement) du Mali ainsi que d'autres officiels des pays du bassin du fleuve Sénégal.

Le thème du panel est : "Changement climatique, une opportunité pour renforcer la résilience des bassins fluviaux transfrontaliers".

"L'Etat a aussi procédé à la réhabilitation de digues de protection des villages vulnérables situés sur le long du fleuve Sénégal pour protéger les populations", a-t-il ajouté, relevant que le gouvernement du Sénégal réfléchit également, au-delà des mesures préventives et sécuritaires prises, à la valorisation du "surplus d'eau" dans l'agriculture.

Il a relevé que l'urgence pour le gouvernement, c'est de prendre désormais les devants à l'avenir, en se préparant à faire face à de tels phénomènes de crue de grande ampleur car les effets du changement climatique sont encore là.

"Nous allons malheureusement assister à l'avenir à d'autres phénomènes climatiques de ce genre au Sénégal", a-t-il prévenu.

Daouda Ngom a rappelé que la crue de grande ampleur du Fleuve Sénégal enregistrée cette année de Bakel à Saint-Louis a entrainé des pertes de récoltes évaluées à 9 milliards de francs CFA pour les producteurs.

"Cette catastrophe naturelle a poussé le gouvernement du Sénégal à prendre des mesures urgentes d'assistance aux sinistrés estimés à 56000 déplacés, en débloquant entre autres 8 milliards de francs CFA et mettant en place en urgence un hôpital à Bakel.