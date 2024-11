Madagascar: 7e Rallye des Litchis - Sprint final par classe et catégorie

Peu d'engouement. Seulement dix-huit équipages sont engagés pour prendre le départ de la septième édition du Rallye des Litchis. Ce rallye d'un jour, l'unique de la saison, est organisé par le club tamatavien AC501 aux alentours de Mantasoa. Il compte pour la cinquième et dernière manche du championnat de Madagascar.

Plusieurs grosses pointures ne seront pas de la partie pour ce dernier rallye de la saison, pour ne citer que l'équipage champion de Madagascar avant l'heure, Mathieu Andrianjafy et Andry Tahina Rakotomalala, ou encore les jumeaux Rasoamaromaka. Ce rallye sera marqué par le sprint final dans certaines classes et catégories. Citons, entre autres, la bataille pour le titre dans la classe M11 entre le triple champion de Madagascar en slalom, Juan Rakotojohary, au volant d'une Renault Clio, crédité de 98,25 points après la quatrième manche, et Gaston Rakotonindrina, dit Legah, sur Peugeot 205 (75 points). Il y a aussi la bataille en M10 entre Toky Rasolofoniaina sur Peugeot 205 (116,00 points) et Mahery Ratsimbarisoa au volant d'une Citroën C2 (104,25 points).

Sans challenger, Faniry Rasoamaromaka, sur Peugeot 208 T16, crédité de 163,75 points, est déjà champion en R5. Pareil pour Tefy Andriambololona sur Peugeot 205 en M9 (266,22 points). D'autres pilotes, quant à eux, ont une large avance par rapport à leurs poursuivants, comme Yves Maurice Rakotoniaina sur Mitsubishi Evo X en N4 (123,75 points), et Daniel Rabetafika sur Peugeot 207 en M12 deux roues motrices (145 points).

Bataille

Au classement provisoire après la quatrième et précédente manche, Mathieu Andrianjafy sur Subaru caracole en tête (251,00 points). Il est talonné par Frédéric Rabekoto au volant d'une Subaru (156,00 points) et Faniry Rasoamaromaka (152,25 points) complète le podium. Six épreuves spéciales, dont trois longues, totalisant 73,24 km, seront au programme de ce rallye d'un jour, le samedi 16 novembre. La distance totale avec les liaisons s'élève à 121,56 km. Les spéciales emprunteront les pistes du côté de Mantasoa, Ambatomanga et Ambatolaona, aux alentours de la route nationale 2.

Liste des engagés :

1. Herman-Koloina (TMF-TMF) Subaru2. Nirina Rama-Ain Joe (FMMSAM-FMMSAM) Can-Am M XR33. Ramah-Ryv Kely (FMMSAM-TMF) Citroën C24. Tefy-Maurice (MSA-MSA) Peugeot 2055. Mihary-Dexta (Go Janga-ASACM) Citroën Saxo6. Fred-Onja (ASACM-TMF) Subaru7. Freddy-Dis (AMA-AMA) Isuzu D-Max8. Toky-Delkman (Go Janga-Go Janga) Peugeot 2059. Veve Raben-Faniry Raben (MSA-MSA) Golf10. Juan-Ny Itokiana (FMMSAM-FMMSAM) Renault Clio11. Bobo Jr-Harivony (Tac's-Tac's) Subaru12. Yves Mau-Alain (ASA TANA-ASACM) Mitsubishi13. Jacques-Ny Anjara (ASACM-ASACM) Can-Am14. Riji-Herinjaka (TMF-Go Janga) Subaru15. Texinno-Kash (MSA-MSA) Citroën C216. Sefo Kely-Hasina (ASACM-ASACM) Subaru17. Dani-Irdo (ASA TANA-ASACM) Peugeot 20718. Legah-Betojo (ASACM-ASACM) Peugeot 206Serge Rasanda