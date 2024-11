Madagascar: Concours en Russie - - Filamatra Matokia appelle au vote des Malgaches

Votez pour soutenir Filamatra Matokia, jeune Malgache en finale du concours international "Our Generation" en Russie le 16 novembre.

Filamatra Matokia Randriamampionona, jeune talent de 11 ans, représente Madagascar en Russie lors de la finale du concours international « Our Generation ». Prévue le 16 novembre, cette compétition invite les Malgaches à soutenir leur jeune prodige en votant en ligne. Arrivée en Russie pour se préparer, Filamatra participe aux répétitions et événements entourant la finale, avec détermination et fierté.

Un concours international de jeunes talents

Le concours « Our Generation », réservé aux jeunes de 9 à 16 ans, regroupe cette année 15 finalistes venus des quatre coins du monde. Sélectionnée lors d'auditions en ligne, Filamatra Matokia a fait le voyage en Russie pour participer à cette grande compétition. La finale, qui se tiendra à l'Académie de tennis, promet une scène impressionnante avec un son professionnel et des équipements modernes.

Préparatifs intenses pour Filamatra Matokia

Depuis son arrivée en Russie, Filamatra s'immerge dans les répétitions et les séances photo. « Les enfants se comprennent au-delà des mots, c'est vraiment beau à voir », confie Nanah, sa mère, témoin de l'atmosphère de solidarité entre les candidats de différents pays. Masterclasses, rencontres créatives et excursions enrichissent l'expérience de la jeune artiste avant le grand jour.

Appel au vote des Malgaches

Nanah, la mère de Filamatra, appelle les Malgaches à se mobiliser pour le vote du public. « Deux prix seront décernés lors de cette finale : le prix du jury et le prix du public. Le vote du public ouvrira deux jours avant la finale, dès ce jeudi. Nous comptons sur le soutien de tous les Malgaches. » Le vote se fera sur le site officiel du concours : www.ourgeneration.tv, en utilisant un compte e-mail.

Une performance riche en émotion

Filamatra interprétera « Iray », une chanson écrite avec l'aide de ses parents, Nanah et Stan, tous deux artistes. Elle portera une tenue inspirée de la culture malgache, un clin d'oeil à ses racines et un hommage à Madagascar. Après un voyage mouvementé jusqu'à Kazan, elle s'est liée d'amitié avec des candidats, notamment ceux de Mongolie et du Kazakhstan, malgré la barrière linguistique.

Prête à briller lors de la finale du concours « Our Generation », Filamatra Matokia incarne l'espoir et la fierté de Madagascar. Le soutien du public malgache est essentiel pour lui permettre de remporter le prix du public. Ce concours représente une étape cruciale pour cette jeune artiste talentueuse et pour la culture malgache sur la scène internationale.