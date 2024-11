Afrique: SMK Obus School - Plus de quatre cents jeunes danseurs en scène au CCI Ivato

Le 26 janvier, le CCI Ivato accueillera pour la troisième fois le spectacle de SMK Obus School. Plus de quatre cents jeunes danseurs prendront d'assaut la scène pour présenter un florilège de disciplines telles que le Hip-hop, le Break dance, le Dancehall et bien d'autres. Ce spectacle, qui marque la restitution d'un travail acharné effectué pendant toute une année, est un événement à ne pas manquer.

Scène époustouflante

Depuis sa première édition en juin 2016, le SMK Obus School Show a su conquérir le coeur du public grâce à des performances impressionnantes et une mise en scène époustouflante. Chaque année, ce spectacle unique attire des foules enthousiastes, avec des éditions précédentes affichant complètes, témoignant de l'impact et de la renommée croissante de l'événement dans la scène culturelle malgache. De nombreux parents sont attendus pour découvrir le talent de leurs enfants, qui ont mis tout leur coeur et leur énergie dans cette grande représentation.

Billet disponible

« Nous avons décidé d'étendre la période de vente des billets sur trois mois à l'avance cette année pour éviter tout désordre avant le jour J », explique Njiva Rakotomahafaly, alias Kenji, leader du groupe SMK Obus. En effet, les billets sont déjà disponibles, et il est vivement conseillé de s'en procurer rapidement pour ne pas manquer cet événement qui s'annonce grandiose. Le spectacle, d'une durée de 4 heures 30, propose deux types d'activités : internes et externes. Les activités internes incluent des performances de danseurs dans la salle, tandis que les activités externes comprennent des jeux, des attractions et divers stands. Ce format inédit permet à la fois de célébrer l'art de la danse et d'offrir une expérience immersive à tous les spectateurs.

Une école active

Fondée par cinq passionnés de danse urbaine, dont Fabyo Kydo, dernier champion de l'Océan Indien de Hip Hop, la SMK Obus School est devenue l'une des écoles de danse les plus influentes de Madagascar. « Nous avons formé des milliers de danseurs, et notre école est l'une des plus actives dans le pays. Nous organisons même le concours national de danse. Aujourd'hui, notre relève, le SMK Obus New Generation, est incarnée par nos anciens élèves, devenus aujourd'hui des coachs de danse », ajoute Kenji.