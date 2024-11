Sénégal: Ligues 1 et 2 - La cinquième journée reportée aux 23 et 24 novembre, à l'exception d'Oslo-Jaraaf

Dakar — Les matchs de la cinquième journée du championnat national de Ligue 1 et Ligue 2 initialement prévus les 20 et 21 novembre sont reprogrammés pour les 23 et 24 du même mois, à l'exception de la rencontre Oslo FA-Jaraaf, maintenue à la date initiale, a annoncé la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) .

Dans un communiqué publié, mardi, la LSFP explique ce report par "l'éventuelle indisponibilité des Forces de défense et de sécurité et du match retour du 19 novembre de l'équipe nationale du Sénégal, comptant pour la sixième et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2025, contre le Burundi".

Toutes les rencontres de la cinquième journée ont été reprogrammées "à l'exception du match Oslo FA-Jaraaf maintenu pour le 21 novembre, en raison de la participation du club de la Médina (Jaraaf) aux phases de poule de la Coupe de la Confédération africaine de football dont les premières journées sont prévues du 26 au 27 novembre 2024", ajoute la même source.

Le club sénégalais est logé dans la poule B avec l'USM Alger, l'ASEC Mimosas (Côte d'Ivoire) et Orapa United (Botswana).

L'équipe du Jaraaf va quitter Dakar, le 24 novembre 2024 pour Abidjan où, elle jouera son premier match de la phase de poule contre l'ASEC Mimosas.