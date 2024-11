Afrique: Une délégation de l'ARCOP prend part à l'assemblée générale du Réseau africain de la commande publique, à Kigali

Dakar — Une délégation sénégalaise conduite par le directeur général de l'Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP), Moustapha Djitté, prend part à la quatrième assemblée générale du Réseau africain de la commande publique (RACOP), qui a démarré ce mardi à Kigali, la capitale du Rwanda, a-t-on appris de cette instance de régulation nationale.

"Le renforcement des achats publics durables pour la résilience économique de l'Afrique" est le thème de la rencontre, qui prendra fin jeudi, selon un communiqué de l'ARCOP.

Le chef de la Direction centrale des marchés publics, Oumar Sakho, la directrice de la formation et de l'appui technique à l'ARCOP, Poulmery Ba Niang, et la coordonnatrice générale de la cellule d'enquête, d'inspection et d'instruction des recours de cette instance de régulation sénégalaise, Henriette Diop Tall, font partie de la délégation du Sénégal à la réunion du RACOP, selon la même source.

"Cet évènement représente une étape clé pour promouvoir des pratiques d'achats publics plus durables, adaptées aux besoins et aux défis de l'Afrique en contribuant à une meilleure gouvernance et à un développement économique plus résilient", explique le communiqué.

Il ajoute que le Réseau africain de la commande publique est "une plateforme d'apprentissage et de réseautage pour ses pays membres".

Créé en 2018 à Lomé, le RACOP réunit à ce jour des instances de régulation de la commande publique de 43 pays africains.

"Son objectif principal est de favoriser le développement et l'intégration de la commande publique, grâce à la coopération active entre ses membres", affirme le communiqué.

La Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement, le secrétariat technique du RACOP et l'organisme rwandais chargé de la régulation de la commande publique prennent part à l'organisation de l'assemblée générale.