Sénégal: Birame Soulèye Diop appelle à faire du contenu local 'une réalité et une opportunité'

Dakar — Le ministre de l'Energie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop, a exhorté, mardi, à Dakar, les divers acteurs du secteur extractif et les partenaires stratégiques à oeuvrer à faire du contenu local "une réalité et une opportunité".

"C'est ensemble que nous réussirons à faire du contenu local, une réalité. C'est ensemble que nous réussirons à faire du contenu local, une opportunité et une fierté pour le Sénégal et pour l'Afrique", a-t-il déclaré.

M. Diop intervenait à l'ouverture du lancement officiel de la troisième édition des Journées du contenu local, en présence de plusieurs experts, des spécialistes ainsi que des partenaires stratégiques et représentants de pays de la Sous-région.

Il a assuré que le Sénégal a capitalisé des progrès significatifs dans la mise en oeuvre des projets et ses programmes dans ce secteur. Il a salué les décisions prises pour l'application de la législation.

"Ces avancées bien qu'encourageantes, nous rappellent aussi les défis que nous devons relever dans le renforcement des capacités techniques de nos entreprises locales, l'accès au financement, et l'élaboration de stratégies de transfert technologiques qui sont essentielles pour réussir nos ambitions", a rélevé M. Diop.

Birame Souleye Diop a exhorté les divers acteurs du secteur à échanger, partager et apprendre lors de ces journées mais également proposer des solutions innovantes et pragmatiques pour les relever ces défis et atteindre les ambitions du gouvernement.

"Il s'agit ainsi d'une opportunité historique qui mérite d'être saisie avec responsabilité, dans le respect des principes du développement durable et inclusif", a indiqué le ministre de l'Energie, du Pétrole et des Mines.

"Le contenu local n'est pas seulement un levier économique (...), c'est un outil de souveraineté et de résilience pour notre Nation. Il vise à accroitre la part de notre secteur privé national dans le développement économique, à créer des emplois et à renforcer les capacités de nos jeunes, de nos femmes et nos petites et moyennes entreprises", a-t-il souligné.