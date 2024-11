Sénégal: Agroécologie - Mabouba Diagne promet l'aide des pouvoirs publics à la DYTAES

Dakar — Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Mabouba Diagne, a promis le soutien des pouvoirs publics aux membres de la Dynamique pour une transition agroécologique au Sénégal (DYTAES), en vue du développement d'une "agriculture pérenne" dans le pays.

"Nous nous engageons à soutenir [...] l'initiative que vous êtes en train de diriger", a assuré M. Diagne en prenant part à la célébration du cinquième anniversaire de la DYTAES.

"Nous croyons fermement que l'agroécologie est la méthode [...] la plus pérenne pour accompagner non seulement notre pays, mais l'Afrique aussi, vers une agriculture plus pérenne", a-t-il soutenu.

La DYTAES a été créé en 2019 pour promouvoir l'agroécologie au Sénégal, selon ses dirigeants.

Mabouba Diagne estime que cette organisation contribue activement à la politique agricole du pays. Il s'est engagé à la soutenir en facilitant l'accès de ses membres aux intrants agricoles.

"Il faudra changer les habitudes [...] L'agroécologie doit occuper une place centrale dans le plan stratégique de souveraineté alimentaire 2024-2029 et dans le [programme de développement Sénégal 2050], pour une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable", a ajouté M. Diagne.

"L'agroécologie n'a pas besoin de grandes surfaces mais de terres fertiles", a signalé Babacar Diop, l'un des leaders de la DYTAES.

Il rappelle que la manière dont les terres agricoles sont utilisées peut avoir un impact direct sur la durabilité de l'agriculture.

M. Diop estime que "le législateur sénégalais a longtemps accordé une grande importance aux bonnes pratiques agricoles en vue d'une gestion durable des terres".

"Nous recommandons à l'État et à ses partenaires d'aider les exploitations agricoles familiales, de faciliter leur accès aux financements et à l'eau en utilisant des méthodes et des pratiques respectueuses de l'environnement", a-t-il dit.