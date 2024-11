Madagascar: Pose de membres artificiels - Mialy Rajoelina soutient des projets porteurs d'espoir

Madagascar : distribution de prothèses, un projet soutenu par la Première Dame, Mialy Rajoelina, pour redonner espoir et mobilité aux personnes amputées.

La distribution de prothèses à Madagascar, en partenariat avec l'ONG indienne BMVSS et soutenue par la Première Dame, Mialy Rajoelina, représente une lueur d'espoir pour les personnes amputées. Cet événement, qui se tient au Galaxy Andraharo sur une période de quarante-deux jours, a pour objectif de redonner autonomie et mobilité à des centaines de Malgaches. Les prothèses, offertes gratuitement, sont conçues sur mesure pour répondre aux besoins des bénéficiaires, venus de différentes régions du pays.

Une initiative porteuse d'espoir

La distribution de prothèses au Galaxy Andraharo en novembre et décembre redonne espoir aux personnes amputées à Madagascar. L'événement vise à soutenir les personnes privées de membres, que ce soit en raison d'accidents, de maladies ou de malformations congénitales, pour leur permettre de retrouver une vie plus autonome.

Soutien de la Première Dame

Mialy Rajoelina, Première Dame de Madagascar et marraine du premier camp de prothèses de Jaipur dans le pays, a exprimé son engagement : « Je suis convaincue que cette initiative redonnera espoir à nos compatriotes aspirant à retrouver leur mobilité et leur autonomie. La santé est la première richesse. Les personnes en bonne santé et pleines de vitalité en tirent un grand avantage. C'est pour cette raison que je m'engage et continue à soutenir des projets porteurs d'espoir pour ceux qui n'ont pas la chance d'y avoir accès », a-t-elle déclaré lors de l'ouverture officielle.

Des prothèses gratuites pour 600 personnes

Environ 600 personnes venues de Moramanga, Tolagnaro, Antsohihy, Antsiranana, Mahajanga, Sambava, et d'autres régions du pays bénéficieront de membres artificiels, fabriqués sur mesure par l'équipe technique de BMVSS, en partenariat avec l'association Mahatsangy. Ces prothèses, offertes gratuitement, permettront aux bénéficiaires de retrouver une partie de leur mobilité perdue.

Partenariat entre Madagascar et l'Inde

Le projet de distribution de prothèses est rendu possible grâce à la coopération entre le gouvernement malgache et l'ambassade indienne à Madagascar, qui facilitent l'accès aux aides techniques pour les personnes en situation de handicap. Depuis janvier 2011, l'État malgache a instauré une exonération douanière sur les prothèses, renforcée par une exonération de TVA en août 2021.

Un appel à une solidarité accrue

La Première Dame a aussi encouragé une implication collective : « Les dons sont une porte ouverte vers la réalisation de nouvelles visions, conduisant à des projets durables et à des progrès concrets. Ainsi, nous ne devons pas nous contenter de recevoir des dons, mais encourager chaque individu à s'investir activement. » La solidarité et la santé sont des priorités essentielles pour elle, et elle appelle chaque Malgache à soutenir les personnes en difficulté.

Cette distribution massive de prothèses marque une étape significative pour l'inclusion et l'autonomisation des personnes handicapées à Madagascar. Grâce aux soutiens conjoints de la Première Dame, des gouvernements malgache et indien, et des organisations partenaires, cette initiative transforme des vies et illustre l'importance de la solidarité nationale pour des projets durables et inclusifs.