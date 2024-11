Madagascar: Basketball 3x3 - Les présélectionnés en entraînements intensifs

À seize jours du coup d'envoi de l'Africa Cup de 3x3 à la maison, les futurs membres de l'équipe nationale hommes et dames s'attellent à deux entraînements par jour pour affûter leurs armes.

Ayant débuté le regroupement après le tournoi de basketball Alley Oop de 3x3, qui a pris fin le 3 novembre, les joueurs présélectionnés des équipes nationales Ankoay hommes et dames entrent dans la dernière ligne droite de leur préparation. L'Africa Cup de basketball 3x3, qui se jouera à Madagascar du 29 novembre au 2 décembre au palais des sports Mahamasina, se profile à l'horizon.

Les présélectionnés suivent un entraînement intensif deux fois par jour, soit dans la petite salle du palais des sports, soit sur le terrain de basketball près du stade annexe de Barea Mahamasina. La journée débute à 6 heures 30 minutes avec le départ pour rejoindre le terrain d'entraînement. Une fois arrivés sur place, le préparateur physique Miarantiana Erick Rakotondravao, dit Pôty, prend en main les joueurs et joueuses pendant environ 45 minutes. Après une pause de collation, de 8 à 10 heures 30 minutes, les hommes comme les dames s'entraînent sous la direction de leurs coaches respectifs sur deux terrains différents et travaillent sur le perfectionnement des techniques collectives de défense et d'attaque, des séances de tir et d'opposition.

Les coaches consacrent 30 minutes par jour aux séances de tir. Chaque joueur et joueuse effectue au moins 200 tirs depuis tous les angles du terrain pour optimiser leur précision. L'après-midi, les présélectionnés jouent des matchs tests en sparring-partner contre d'autres joueurs et joueuses en appliquant les consignes données par les coaches dans la matinée. Les dames jouent soit contre des joueuses en N1A, soit contre des joueurs de la catégorie U18 pour une opposition plus musclée.

Honneur du pays en jeu

Le directeur technique national de la Fédération malgahce de basketball, Solofohery Angelot Razafiarivony, a donné son avis sur la préparation des présélectionnés : « Nous entrons dans la deuxième phase de préparation, c'est-à-dire la dernière ligne droite. Le travail d'entraînement biquotidien porte sur le physique et les technico-tactiques le matin. L'après-midi est réservé à des matchs tests sous l'oeil vigilant des coaches qui rectifient les faits et gestes. Ce qui attend nos deux équipes nationales n'est pas une partie de plaisir. Nos porte-drapeaux ont besoin du soutien de tous », confie le DTN.

Un supporter (qui veut garder l'anonymat) des deux équipes nationales venu à Mahamasina a exposé son point de vue sur la préparation malgache : « Dans cette phase de préparation, les présélectionnés ont besoin de l'aide de tous. Tous les gens de bonne volonté qui aiment le basketball malgache doivent aider, et je lance un appel à l'État malgache, aux ministres sans exception, pour qu'ils apportent leur aide (eau, aliments, tenues d'entraînement, jeux de maillots d'entraînement...), car c'est l'honneur du pays que ces joueuses et joueurs vont défendre prochainement. Que les hommes et femmes au pouvoir ne soient pas les seuls à célébrer les victoires ! »

Mots croisés du coach et des joueurs

Prisca Razananirina, coach :

« À l'entraînement, nous essayons d'améliorer le système de jeu. Tous les pays participants à cette coupe d'Afrique ont évolué. Madagascar doit présenter des jeux parfaits et réaliser une belle performance, en évoluant à domicile. Nous avons des stratégies d'attaque et de défense adaptées aux adversaires »

Ravaka Sarobidy Andriatahiana, joueuse :

« Le rythme de la préparation est très dur, mais c'est nécessaire si nous voulons réaliser de belles performances. En jouant à domicile, nous sommes prêtes, et l'objectif est de gagner le titre ».Jean De Dieu Randrianarivelo, coach :

« Les deux équipes nationales montrent quelque chose de positif, ce qui est de bon augure. Tous les adversaires méritent du respect, mais jouer contre l'Égypte à domicile est un défi que nous voulons relever, sans oublier l'Algérie, numéro Un du 3x3 africain actuellement. Ce ne sera pas facile, mais notre objectif est le titre à domicile ».

Monja Romain Faralahy, joueur :« Je donnerai le meilleur de moi-même pour que Madagascar gagne le titre continental à la maison ».Arnol Solondrainy, joueur :« Nous avons fait une belle préparation cette fois-ci. La bonne ambiance règne au sein de l'équipe et l'objectif pour nous tous est le titre continental à la maison ».

Richard Rakotomalala, médecin :« Nous suivons de près l'état de santé de nos joueuses et joueurs en leur offrant des aliments sains et équilibrés, des compléments alimentaires et énergétiques pour mieux les aider à bien récupérer. Pour le moment, ils sont tous en pleine forme ».Donné Raherinjatovo