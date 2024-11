Afrique: CAN 2025 - Les Barea veulent sortir par la grande porte

Le groupe sera au grand complet ce mercredi, à la veille du match retour contre la Tunisie. Cette rencontre, qui aura lieu à Pretoria, compte pour la cinquième journée de qualification à la CAN 2025.

Plus droit à l'erreur. Le coach Romuald Rakotondrabe avait souvent répété qu'« il avait tiré les leçons de ses échecs et qu'il allait corriger les erreurs » après une série de revers, depuis les éliminatoires de la Coupe du monde jusqu'à la qualification pour la Coupe d'Afrique des nations. Il est temps d'aligner le meilleur onze de départ et d'assurer au bon moment les remplacements. Le coach devrait avoir bien noté ceux qui ont fait preuve de performance et sont en pleine forme actuellement pour pouvoir bien défendre les couleurs nationales lors des prochains matchs contre la Tunisie et les Comores, respectivement jeudi en Afrique du Sud et lundi au Maroc.

Citons l'ancien attaquant du Saint Michel United, El Hadari Heriniana, qui a su bien animer l'attaque. Ou aussi, le latéral droit de l'Elgeco Plus, Rado Niaina Rabemanantsoa, qui avait assuré le poste de Romain Metanire. « Il n'y aura plus de calcul à faire. Il faut arracher la victoire. De plus, il y a aussi le paramètre des résultats des autres équipes. Et pour pouvoir espérer, il faut d'abord gagner les deux matchs... Les joueurs sont tous en forme. Nous avons entamé une semaine de préparation à Madagascar. Les autres viennent de jouer un match avec leur club et sont tous en forme eux aussi », rassure Ibrahim Hamada.

Rectification

Parmi les erreurs répétées à plusieurs reprises, il y a le fait d'encaisser des buts à la fin du match malgré l'avantage de buts marqué en première période, suite à un manque de concentration ou à l'option de se défendre durant toute la deuxième période. « Nous savons ce qui nous attend, le résultat. Nous nous concentrons sur le prochain match, bientôt contre la Tunisie, et ensuite on verra où on en est. On verra ce qu'on fera ensuite », confie pour sa part le milieu de l'AJ Auxerre, club en Ligue 1, Rayan Raveloson, lors de l'entraînement d'hier à Pretoria.

Remporter deux victoires ne sera pas forcément suffisant pour valider la qualification, car il y a en outre les paramètres liés aux résultats des autres équipes. En revanche, de bons résultats impacteront le classement de Madagascar mondialement. Et bien évidemment, ce sera une motivation en vue des éliminatoires du Championnat d'Afrique des nations en décembre et de la Coupe du monde en mars. Le groupe sera au grand complet ce mercredi. On n'attend plus qu'Arnaud Randrianantenaina et Thierno Millimono.