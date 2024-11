Madagascar: L'écosystème forestier menacé

Face à des millions d'hectares brûlés chaque année, Madagascar lance un plan pour anticiper et combattre les feux de forêt.

Chaque année, Madagascar subit de lourdes pertes écologiques à cause des incendies de forêt. En 2023, les terres brûlées ont couvert plus de 5,8 millions d'hectares, une menace majeure pour les écosystèmes forestiers et le climat. Pour faire face à cette crise, un plan de contingence national a été mis en place afin de mieux anticiper et combattre les feux de brousse et de forêt.

Superficie brûlée chaque année

Les feux de brousse surviennent chaque année, de juin jusqu'au début de la saison des pluies. En 2023, plus de cinq millions d'hectares de terres ont été ravagés par ces incendies. Cette destruction massive contribue au réchauffement climatique et met en péril les ressources naturelles vitales de Madagascar.

Impact sur les écosystèmes forestiers

Les écosystèmes forestiers, déjà fragilisés par l'exploitation agricole et la production de charbon, sont les plus touchés. Les forêts de Madagascar, essentielles pour la biodiversité et la régulation climatique, subissent une dégradation continue. « Les forêts demeurent parmi les écosystèmes les plus affectés par les pressions anthropiques à Madagascar. »

Le rôle du nouveau plan de contingence

Pour contrer ce problème, le Ministère de l'Environnement et du Développement Durable (MEDD) et le Bureau National de Gestion des Risques et Catastrophes (BNGRC), avec des partenaires comme le WWF, ont élaboré un « Plan de contingence national feux de brousse et feux de forêt ». Présenté lors d'un atelier la semaine dernière, ce plan a pour objectif de renforcer la lutte contre les incendies en anticipant les risques et en structurant les réponses.

Partenariats pour renforcer la lutte contre les feux

Ce plan a été développé en collaboration avec le WWF et d'autres acteurs. Il prévoit des actions de préparation, de gestion de crise, et des mesures post-incendies. Ce partenariat est essentiel pour mobiliser des ressources et apporter une réponse efficace à la menace des feux de brousse.

Le lancement de ce plan de contingence marque une étape cruciale pour la préservation des forêts malgaches. En adoptant une approche anticipative et collaborative, Madagascar espère protéger ses écosystèmes forestiers et enrayer la propagation des incendies.