Afrique: AS FAR renverse Mazembe pour sceller la victoire

L'AS FAR, pays hôte de la Ligue des Champions Féminine de la CAF Maroc 2024, a démontré son esprit de champion en renversant la situation pour s'imposer 3-1 face au TP Mazembe, mardi soir à El Jadida.

Menées d'un but avant la pause, les championnes d'Afrique 2022 sont revenues plus déterminées que jamais, avec un but de Doha El Madani et un doublé de Sanna Mssoudy, assurant ainsi une belle victoire pour les hôtes, qui enregistrent leur deuxième succès dans le Groupe A.

AS FAR et Mazembe ont abordé cette rencontre avec confiance après leurs victoires respectives lors des matchs d'ouverture du groupe samedi. Mazembe a maintenu les hôtes dans leur moitié de terrain durant toute la première mi-temps, avec Merveille Nanguji, menaçant constamment la défense de l'AS FAR.

Après avoir intensifié ses attaques, Mazembe a ouvert le score à la 11e minute grâce à un tir d'Elana Oyana, parfaitement servi par une brillante passe de Nanguji.

Ce but a galvanisé les Corbelles qui ont continué à mettre la pression, bien que sans succès pour augmenter leur avance avant la pause. Au retour des vestiaires, il n'a fallu que cinq minutes aux anciennes championnes pour égaliser, Safa Banouk adressant un centre parfait à El Madani, qui a marqué de la tête. Deux minutes plus tard, la très en forme Mssoudy a montré sa classe en lobant Fideline Mudimbi pour prendre l'avantage.

Ces deux buts rapides ont forcé les Corbelles à se replier, ce qui a permis à l'AS FAR de prendre de l'élan. Portées par leurs supporters, les hôtes ont inscrit un troisième et dernier but par un autre tir de Mssoudy, qui a conclu sa performance de Joueuse du Match avec un doublé décisif.

Grâce à ce résultat, l'AS FAR prend la tête du Groupe A, tandis que Mazembe est à égalité avec l'Université du Western Cape Ladies, qui a remporté son match contre les Aigles de la Médina plus tôt dans la journée. Les quatre équipes reviendront en action vendredi soir pour leurs derniers matchs de groupe afin de déterminer les demi-finalistes.

Les Aigles de la Médina affronteront un Mazembe, tandis que l'UWC Ladies fera face à une équipe de l'AS FAR déjà proche des demi-finales.

Les deux matchs débuteront à 19h00, heure locale