Afrique: Une dixième édition du forum économique Makutano comme une main tendue au continent

Le forum économique Makutano s'ouvre ce mercredi 13 novembre à Kinshasa. C'est la dixième édition de ce rendez-vous créé en RDC, qui dure jusqu'au 15 novembre, et qui a pour ambition de faire discuter des acteurs de la vie économique, politique, sociétale du pays pour accompagner le développement. Cette année, la thématique, c'est « The New Deal ». L'occasion de tirer un bilan de ses dix premières années.

Ce forum économique se base sur le réseau Makutano, premier réseau d'affaires d'Afrique centrale, et doit accueillir plus d'une centaine de chefs d'entreprise, des politiques dont des membres du gouvernement, mais aussi des dirigeants venus du continent. Une allocution du président Félix Tshisekedi est d'ailleurs attendue pour la journée d'ouverture ce mercredi 13 novembre.

Le Mak 10, la dixième édition de Makutano, c'est une main tendue à tous ceux qui aiment vraiment l'Afrique, selon Yves Kabongo, homme d'affaires congolais et l'un de ses fondateurs : « Eh bien l'Afrique, déjà, je ne peux pas amener un projet qui ferait que notre système environnemental soit complètement endommagé. Ça, c'est déjà aimer l'Afrique. Aimer l'Afrique, c'est de m'assurer que lorsque je crée des emplois, que ce soient des emplois de bonne qualité et que nous puissions avoir des structures d'investissement, des entreprises qui soient pérennes. C'est ça, aimer l'Afrique. Pas seulement aimer l'argent. On aime tous l'argent, mais à un moment donné faut aussi mettre les gens autour ».

La santé au coeur des discussions

Les intervenants vont débattre autour de plusieurs thématiques comme les énergies, l'industrie minière, la finance, les nouvelles technologies, mais aussi la santé. Un domaine cher à Serge Hollen, médecin, ancien vice-ministre de la Santé de la RDC. « Quand on parle santé, les gens ne voient que le ministère de la Santé, mais en fait, c'est un sujet qui est complexe, qui fait intervenir tous les autres acteurs qui contribuent au déterminant de la santé. Un événement comme celui-ci justement à l'avantage de mettre sur les mêmes tables les différents acteurs du secteur de la santé, du secteur de l'économie, et le Makutano, comme un événement fédérateur, mais aussi un moment de prise de conscience. Comme je dis, la première des choses, même pour se développer, est de prendre conscience de son état et de vouloir s'améliorer. »

Mais ce n'est pas suffisant, rappelle Serge Hollen, un évènement dans l'année ne va pas changer radicalement les choses. Pour lui, il faut plus de formation et plus d'échanges entre les différents acteurs du développement économique.