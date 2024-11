Algérie: L'ambassadeur de Palestine salue les efforts constants du pays en faveur de la cause palestinienne

Alger — L'ambassadeur de l'Etat de Palestine à Alger, Fayez Abu Aita, a salué, mardi à Alger, les efforts constants de l'Algérie, sous la direction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en faveur de la cause palestinienne à tous les niveaux, relevant que le peuple palestinien puise sa force dans l'appui algérien "ininterrompu".

Lors de sa rencontre avec le secrétaire général (SG) du parti du Rassemblement national démocratique (RND), Mustapha Yahi, à l'occasion de l'anniversaire de la proclamation de l'Etat de Palestine, M. Abu Aita a précisé que le peuple palestinien "reconnaît le soutien de l'Etat algérien frère à tous les niveaux", notamment "les efforts considérables du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en faveur de la cause palestinienne tant sur le plan politique, matériel que moral".

Il a ajouté que le peuple palestinien "puise sa force dans cet appui algérien continu et ininterrompu", saluant "les efforts diplomatiques importants menés par l'Algérie au sein du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale des Nations-Unies, ainsi que dans toutes les organisations internationales afin de soutenir le peuple palestinien, et mettre fin aux crimes de génocide".

Dans ce cadre, il a rappelé que l'Algérie "a proposé plusieurs projets de résolution au Conseil de sécurité, en tant que membre non permanent représentant le groupe arabe, mais que, malheureusement, les Etats-Unis bloquent ces initiatives en usant de leur droit de veto.

L'ambassadeur palestinien a également salué les décisions du Sommet arabo-islamique extraordinaire tenu à Riyad, ainsi que du contenu du message adressé par le président de la République aux participants du sommet, soulignant que "l'Algérie a exprimé une position forte en faveur de la cause palestinienne et du soutien à la position palestinienne, en réclamant l'arrêt immédiat de l'agression brutale" contre le peuple palestinien, d'autant plus que le sommet a confié à l'Algérie la mission de plaider pour une adhésion pleine et entière de l'Etat de Palestine aux Nations Unies.

De son côté, Mustapha Yahi a affirmé, à la veille de la commémoration de la proclamation de l'Etat de Palestine à Alger le 15 novembre 1988, que "la question palestinienne est centrale pour le peuple algérien", précisant que l'Algérie, peuple et gouvernement, se tient aux côtés du droit légitime du peuple palestinien à établir son Etat indépendant avec El-Qods pour capitale.

"Nous soutenons la résistance du peuple palestinien sous toutes ses formes pour recouvrer la liberté usurpée par l'entité sioniste, et nous exigeons l'arrêt de ce génocide qui est passé à un nettoyage ethnique", a-t-il soutenu, affirmant que "la question palestinienne n'est plus seulement une cause arabo-islamique, mais aussi une cause humanitaire pour tous les hommes libres du monde".

A ce propos, M. Yahi a fermement condamné la poursuite de l'agression brutale de l'occupation sioniste contre le peuple palestinien, appelant à l'arrêt immédiat de ces massacres et à l'imposition de sanctions économiques, politiques et militaires contre l'entité criminelle.