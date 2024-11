Algérie: Merabi reçoit une délégation du Réseau parlementaire des jeunes

Alger — Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi a reçu, mardi à Alger, une délégation du Réseau parlementaire des jeunes de l'Assemblée populaire nationale (APN), indique un communiqué du ministère.

Cette visite s'inscrit dans le cadre du "renforcement de la coopération entre le ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnels et le Réseau parlementaire des jeunes, dans l'objectif d'échanger les expertises et contribuer à la concrétisation d'une vision nationale pour développer les opportunités de formation au profit des jeunes", précise la même source.

A cette occasion, la délégation qui comprend le président du Réseau parlementaire des jeunes, Abdessalam Bachagha, ainsi que des membres du bureau, a visité la cellule de numérisation du ministère, où elle s'est enquise du système d'information du secteur et de ses principales plateformes visant à améliorer les services fournis en matière de formation professionnelle, y compris les services d'enseignement et de formation".

La délégation a ensuite visité le service d'archives engagé dans la numérisation des documents et la préparation de leur gestion électronique".

La délégation du Réseau parlementaire des jeunes s'est rendue également à la cellule d'information et de communication où elle a suivi "un exposé sur ses principales activités et orientations futures, tout en mettant en relief son rôle dans la sensibilisation des jeunes à l'importance de la formation professionnelle et l'ouverture de nouvelles perspectives pour eux".