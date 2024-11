Algérie: APN - La Commission de la santé et des affaires sociales arrête son programme d'action annuel

Alger — La Commission de la santé, des affaires sociales, du travail et de la formation professionnelle de l'Assemblée populaire nationale (APN), a tenu, mardi, une réunion de coordination pour arrêter son programme d'action annuel pour la session parlementaire ordinaire 2024-2025, indique un communiqué de la chambre basse du parlement.

La réunion, présidée par le président de ladite commission, Saïd Hamsi, a été "consacrée à l'arrêt du programme d'action annuel de la Commission pour la session parlementaire ordinaire 2024-2025, et à la préparation de l'organisation d'une journée d'étude sur le cancer, et ce avec la participation du président de la Commission nationale de prévention et de lutte contre le cancer, Pr Adda Bounedjar, ainsi que de plusieurs spécialistes du domaine.

A cette occasion, M. Hamsi a affirmé que cette réunion marquait "le début effectif de l'action de la commission au titre de la session parlementaire actuelle, à travers l'examen des volets législatifs et non législatifs".

Au volet législatif, ajoute le communiqué, "les priorités ont été définies, à travers l'examen des projets de lois soumis à la commission, outre les projets de lois à soumettre à l'avenir". Quant au volet non législatif, il a été question de la tenue de réunions avec les responsables des instances et institutions relevant des secteurs concernés, ainsi que du programme d'audition des membres du Gouvernement dont les secteurs relèvent de la compétence de la commission, à savoir la santé, le travail, l'emploi et la sécurité sociale, la formation et l'enseignement professionnels, l'industrie et la production pharmaceutique, les Moudjahidine et les Ayants-droit, et la Solidarité nationale, la Famille et la Condition de la femme".

Dans ce contexte, "des propositions ont été formulées pour l'audition des responsables de certaines instances, en sus de deux autres propositions sur l'organisation d'une journée parlementaire et d'une journée d'étude".

Il s'agit, en outre, de propositions préliminaires relatives à l'organisation de visites d'information, étant un mécanisme permettant de s'enquérir de la réalité sur le terrain et de renforcer le rôle du député, membre de la commission, aux niveaux local et national".

Lors de cette réunion, Pr Adda Bounedjar a présenté "un aperçu exhaustif sur le cancer et les mécanismes de lutte contre cette maladie", ainsi qu'un ensemble de propositions visant à "assurer le succès de la journée parlementaire autour de cette thématique", selon la même source.