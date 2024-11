Maroc: Rencontre du REMACTO à Saïdia - Focus sur les collectivités territoriales ouvertes et le développement inclusif et durable

Saïdia — Les travaux de la rencontre du Réseau Marocain des Collectivités Territoriales Ouvertes (REMACTO), se sont ouverts, mardi à Saïdia, sous le thème «Consacrer les principes d'ouverture au niveau des collectivités territoriales pour un développement local inclusif et durable».

Organisée par la Direction générale des collectivités territoriales (DGCT/Ministère de l'Intérieur), cette rencontre de deux jours a pour objectifs de dresser le bilan des réalisations et d'explorer les perspectives d'élargissement et d'accompagnement des collectivités territoriales membres du Réseau en matière d'ouverture.

Elle vise aussi le renforcement de leurs capacités en termes de communication, d'élaboration et d'évaluation des projets d'ouverture et de participation citoyenne.

La rencontre, dont la cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence de responsables, de représentants de conseils élus et d'acteurs de la société civile, s'inscrit dans le cadre du Programme d'Appui aux Collectivités Territoriales Ouvertes (PACTO), et vient après deux années de mobilisation et d'engagement des différents acteurs.

Les intervenants à l'ouverture de cette rencontre ont mis en exergue l'expérience marocaine en matière de démocratie participative et de consécration des principes de l'ouverture, y compris le renforcement de la transparence et de la redevabilité, l'amélioration des services publics, le soutien à l'innovation et aux solutions numériques, la lutte contre la corruption et l'encouragement de la coopération avec la société civile, afin de parvenir à un développement local inclusif et durable.

Le Gouverneur chargé du Pôle coopération et documentation à la DGCT, Abdelwahab El Jabri, a rappelé que la Direction a lancé, fin 2022, le PACTO dans le but de consolider les principes d'ouverture, soulignant l'importance de la création du REMCATO pour l'accompagnement des collectivités territoriales membres, afin de préparer conjointement leurs propres programmes liés à l'ouverture.

M. El Jabri a ajouté, dans son intervention, que la DGCT a créé, dans ce contexte, un pôle de compétences composé de 20 cadres parmi les points focaux des collectivités membres, dans le but de soutenir et d'accompagner ces collectivités, et celles qui se joindront à l'avenir, dans la mise en oeuvre du processus de leur ouverture.

Il a également noté que le Réseau dispose d'une plateforme numérique intégrée au Portail national des collectivités territoriales qui permet aux collectivités membres de communiquer avec les citoyens et de les impliquer dans l'élaboration, le suivi et l'évaluation des programmes d'ouverture.

De son côté, le gouverneur de la province de Berkane, Mohamed Ali Habouha, a estimé que le principe de l'ouverture est devenue une nécessité urgente imposée par le développement rapide du monde numérique et les exigences croissantes des citoyens à l'ère de la connaissance, avec ce qu'elle exige comme effort dans un esprit de responsabilité collective pour consacrer les bases de la transparence et de la participation, et faire du citoyen un véritable partenaire dans la prise de décision, afin d'accompagner ces transformations et de s'adapter à leurs évolutions.

Quant au représentant du ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l'Administration, Al Mustapha Bahida, il a relevé que l'expérience unique du Royaume en matière de gouvernement ouvert a été saluée à l'international, faisant remarquer à cet égard que le Maroc, grâce à son initiative concernant le PACTO, a décroché le «label Honorable» du Partenariat pour un Gouvernement Ouvert, lors du 8ème sommet mondial tenu en septembre 2023 en Estonie.

Il a ainsi souligné les progrès réalisés dans la consécration des principes de l'ouverture et de la démocratie participative.

Dans une déclaration à la MAP, Fatiha Zanniby, Chef de division à la DGCT, a précisé que le REMACTO, créé le 21 octobre 2022 dans le cadre du PACTO, compte à ce jour 126 collectivités territoriales, dont 12 régions, 7 conseils préfectoraux et provinciaux et 107 communes.

Ce rendez-vous, qui réunit quelque 350 participants, se veut aussi une opportunité pour les collectivités territoriales de partager leurs expériences et une occasion de célébrer les 8 collectivités territoriales ayant adhéré à la dynamique internationale du Partenariat pour un Gouvernement Ouvert (OGP).

Le programme de cette rencontre, organisée en partenariat avec le Programme d'appui aux gouvernements ouverts francophones (PAGOF), financé par l'Agence française de développement (AFD), comprend plusieurs ateliers centrés notamment sur «La communication au service de l'ouverture des collectivités territoriales», «L'élaboration des projets et des indicateurs d'évaluation», « La participation citoyenne et la collaboration entre les acteurs», et «l'appui au réseautage des collectivités territoriales».