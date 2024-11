Afrique: Addis Abeba, la capitale politique et diplomatique du continent, se modernise progressivement - Amb. Krogstrup

Addis Abeba — Addis-Abeba, le centre politique et diplomatique de l'Afrique, modernise progressivement ses infrastructures et son aménagement, a déclaré l'ambassadeur désigné du Danemark en Éthiopie, Sune Krogstrup.

Dans un récent entretien exclusif avec ENA, l'ambassadeur désigné Sune Krogstrup a noté que l'Éthiopie se développe sur de nombreux fronts et que la capitale continentale connaît un changement qui convient à son nom. L'ambassadeur a souligné : « C'est un pays qui me tient très à coeur et il en va de même pour ma famille et nous le considérons comme un foyer pour nous. »

« A Addis-Abeba, beaucoup de choses ont changé. Nous assistons également à une modernisation des infrastructures et de l'aménagement de la ville. Il est très intéressant de voir que le changement est complètement mis en oeuvre aussi rapidement. « Et revenir ici, c'est aussi se rappeler à quelle vitesse ce pays grandit en termes de population, à quelle vitesse Addis-Abeba grandit, et à la pression que cela crée sur une grande ville. C'est donc un certain nombre de défis ainsi que d'opportunités », a-t-il expliqué.

« Addis Abeba est vraiment la capitale politique de ce continent. Et vous pouvez le constater lorsque vous vous déplacez. Presque tous les pays ont une ambassade ici à Addis-Abeba et cela souligne l'importance de cet endroit. C'est donc en effet un pôle par rapport à New York, Genève, Nairobi et ailleurs », a souligné l'ambassadeur Krogstrup.

« En tant qu'étranger, en tant que diplomate, je suis très heureux d'être toujours accueilli avec professionnalisme et sincère intention d'améliorer les conditions pour les étrangers et pour les ambassades étrangères, pour les présences diplomatiques étrangères ici. Nous avons une très bonne coopération avec les autorités ici », a déclaré l'ambassadeur dans son témoignage.

Addis Abeba abrite plus de 100 ambassades et diverses organisations internationales et continentales, dont l'Union africaine (UA) et la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA). Lancé par le Premier ministre Abiy Ahmed, le projet vise à transformer le visage de la capitale au profit de ses résidents et de ses visiteurs.

L'objectif principal est d'élever cette ville dynamique d'Afrique au calibre des villes modernes du monde entier en mettant en oeuvre diverses initiatives basées sur des priorités.