Tunisie: Réouverture du Complexe de Sainte-Croix à la Médina de Tunis - Un patrimoine restauré au service de la créativité

Le Complexe de Sainte-Croix, situé au cœur de la Médina de Tunis, a rouvert ses portes après des travaux de restauration soutenus par l'Italie, offrant désormais un espace dédié à la créativité et à l'innovation.

En effet, le 12 novembre 2024, l'Ambassadeur d'Italie en Tunisie, Alexandre Prunas, a inauguré le Complexe de Sainte-Croix après une vaste opération de restauration, en présence des autorités locales et de représentants de la coopération internationale.

Ce projet, financé principalement par l'Italie, marque une nouvelle étape dans la valorisation du patrimoine tunisien et la promotion des activités créatives dans la Médina de Tunis. Inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1979, le Complexe de Sainte-Croix, situé à proximité de Bab Bhar, est un témoin de la diversité culturelle de la ville, ayant abrité au fil des siècles des communautés chrétiennes et juives.

Lors de cette inauguration, l'Ambassadeur Prunas a souligné que cette restauration ne se contentait pas de préserver un patrimoine historique, mais qu'elle visait également à revitaliser le tissu économique, social et culturel de la région. « Ces espaces architecturaux ont été réhabilités pour accueillir des activités créatives, redynamisant ainsi la scène artistique locale », a-t-il précisé.

Cette initiative s'inscrit dans une volonté plus large de l'Italie de soutenir la Tunisie dans sa démarche de préservation et de valorisation de son patrimoine culturel, tout en favorisant l'insertion de ce dernier dans des dynamiques contemporaines de créativité et d'innovation.

Le complexe, autrefois une église construite au XIXe siècle, a connu de nombreuses transformations au fil du temps. Après avoir été désaffectée à la suite de l'indépendance de la Tunisie, l'église et le presbytère ont été reconvertis en espaces administratifs et culturels. Le projet de restauration a permis de redonner vie à ces bâtiments historiques, en les réaménageant pour les ouvrir à des projets artistiques et à des activités de développement local.

Grâce à la coopération entre l'Agence italienne de coopération au développement (Aics), la municipalité de Tunis et l'Association pour la Protection de la Médina de Tunis (ASM), ce programme a non seulement consolidé l'infrastructure, mais a également permis de créer un espace de rencontre et d'échange pour la communauté locale.

La réhabilitation du Complexe de Sainte-Croix est certes une nouvelle pierre dans l'édifice des projets culturels qui cherchent à redynamiser le centre historique de Tunis. En plus des travaux de restauration, le financement global du projet a atteint 1,5 million d'euros, contribuant ainsi au rayonnement culturel et à la préservation d'un patrimoine précieux pour la ville et le pays.