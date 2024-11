Tunisie: « CinémaTdour » s'invite à Gafsa

Après la toute première expérience dans les délégations de Gabès de mai à août 2024, suivie d'un deuxième rendez-vous au mois d'octobre dernier à Nefta, le projet de cinéma itinérant « CinémaTdour » se pose à Gafsa pour une tournée du 13 au 24 novembre 2024.

Le projet poursuit ensuite son périple dans les quartiers populaires du Grand Tunis avant de se diriger vers le nord-ouest de la Tunisie début 2025.« CinémaTdour », lancé par l'Agora Djerba et l'association Focus Gabès, consiste en un camion-cinéma mobile d'une capacité de 100 places destiné à parcourir les régions de Tunisie et offrir un accès au cinéma, souvent inexistant dans ces zones et de rendre la culture, et plus précisément le cinéma, accessible dans les régions intérieures du pays en prêtant une attention particulière aux personnes vulnérables.

Lors de son passage à Nefta, informe un communiqué de presse de l'équipe de CinémaTdour, cette expérience a suscité un engouement remarquable. Grâce à la collaboration de la société de conditionnement et d'exportation de dattes tunisiennes « Rose de Sable », implantée à Nefta, ajoute la même source, le projet a permis de proposer une expérience cinématographique et culturelle inédite à ses employés pendant une semaine, ainsi qu'un accès gratuit à la communauté locale durant trois semaines au cœur de la ville (Soug Erbaa).

Cette initiative a attiré l'intérêt d'autres partenaires désireux de rejoindre l'aventure.

Dans ce sens, l'équipe de CinémaTdour a annoncé un partenariat avec le laboratoire pharmaceutique Teriak qui financera pendant un an des séances de cinéma à destination des enfants de milieux défavorisés ainsi qu'aux personnes malvoyantes, malentendantes et à mobilité réduite.

« CinémaTdour » est une initiative qui touche des publics de toutes tranches d'âge confondues, en proposant des projections de films tunisiens, internationaux et des films pour enfants, des séances de débats à la suite des projections ainsi que des workshops et des ateliers pour les enfants et les jeunes, des performances artistiques et des actions de communication offline et online.