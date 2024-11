Tunisie: Présidence du Gouvernement - Développement régional et services publics - Renforcement du rôle des institutions régionales de l'exécutif

La Présidence du gouvernement apporte son appui aux gouverneurs afin qu'ils redoublent d'efforts et assurent la coordination nécessaire avec les différentes administrations régionales et centrales en vue de veiller à la bonne application des politiques de l'Etat et notamment l'exécution des projets publics et privés dans les régions et d'offrir un service public décent aux citoyens.

Une nouvelle circulaire a été publiée hier par la Présidence du gouvernement à l'intention des gouverneurs, et ce dans le cadre de sa stratégie de recadrage du travail des institutions relevant de l'exécutif et la mise en application des politiques et programmes de l'Etat dans les régions afin de relancer le développement régional et local dans les différents districts du pays et assurer le suivi des services publics.

La Présidence du gouvernement appelle, à travers cette circulaire, datée du 6 novembre, à redoubler d'efforts afin d'offrir les meilleurs services aux citoyens, à accélérer le rythme du développement régional, ainsi qu'à évaluer les difficultés entravant ses prérogatives et la réalisation des projets publics et à trouver les solutions adéquates. La circulaire appelle également les gouverneurs à appliquer le décret n°457 de 1989 portant sur la délégation de certains pouvoirs des membres du gouvernement aux gouverneurs, et ce pour assurer la bonne application de ses prérogatives d'exécution, de suivi et d'évaluation.

Coordination avec le régional et le central

Les gouverneurs sont appelés, entre autres, à fournir des rapports quotidiens au gouvernement sur la situation de l'approvisionnement en produits de base, outre des rapports mensuels comprenant des listes des projets publics et privés faisant face à des difficultés d'exécution dans leurs régions respectives. Ces listes mensuelles doivent englober, aussi, les taux de réalisation de chaque projet, et les propositions à même de lever les entraves existantes.

Les gouverneurs sont appelés aussi à veiller à assurer une coordination permanente avec les services régionaux et centraux afin de renforcer la protection des biens publics contre toute exploitation illégale ou détérioration, et cela concerne notamment les terres domaniales. La circulaire porte aussi sur des efforts à fournir en matière de respect de l'environnement et appelle à sanctionner toute infraction ou violation commise. Elle appelle aussi à renforcer le contrôle des prix et de l'approvisionnement régulier en produits de base, afin de lutter contre le monopole et le commerce illégal, et ce via la coordination avec les commissions régionales.