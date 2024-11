Tunisie: Réforme du secteur de la santé au pays - Sfax, un modèle de transformation

Dans le cadre de sa vision stratégique pour réformer le secteur de la santé en Tunisie, le président de la République, Kaïs Saïed, a annoncé une série de mesures ambitieuses visant à rééquilibrer la couverture sanitaire à travers tout le pays.

Ces initiatives ont été mises en lumière lors d'une visite du ministre de la Santé, qui s'est rendu hier mardi dans le gouvernorat de Sfax pour évaluer la situation des établissements de santé locaux et identifier les défis à relever.

L'un des points marquants de cette visite était l'engagement du gouvernement à traiter les défaillances de projets en cours, à commencer par l'hôpital de Bir Ali Ben Khalifa. Après un retard important, le ministre a confirmé que le dossier serait remis à la justice, avec une attention particulière portée à la responsabilité des responsables locaux pour l'inefficacité dans l'avancement du projet. Ce chantier, d'une grande importance pour la région, devrait être relancé dans les meilleurs délais.

Parallèlement, plusieurs initiatives ont été mises en place pour renforcer les infrastructures sanitaires et l'accès aux soins. Le ministre a annoncé la création d'un hôpital de campagne chirurgical à plusieurs spécialités, ainsi que l'ouverture imminente de services fermés à l'hôpital régional de Bir Ali Ben Khalifa. Ces mesures font partie d'un plan de soutien à hauteur de 60 millions de dinars, alloués à l'amélioration de l'équipement sanitaire à Sfax.

La numérisation des services de santé, via l'introduction du dossier médical numérique, fait également partie des priorités pour moderniser les structures locales et accélérer l'accès aux soins. L'objectif est d'assurer un service plus rapide, notamment pour les urgences, tout en réduisant les délais d'attente pour les patients.

Le gouvernement met également l'accent sur la disponibilité des médicaments et des vaccins dans les zones rurales, avec l'engagement de maintenir un stock permanent de ces produits essentiels. La prévention et la sensibilisation à la santé dans les régions les plus éloignées sont des priorités du ministre, qui prévoit de lancer des campagnes nationales de prévention.

Les efforts en matière de ressources humaines ne sont pas en reste. Le ministre a évoqué l'orientation des médecins spécialistes et autres professionnels de la santé vers les régions les plus sous-desservies, afin de garantir des soins de qualité pour tous les citoyens, quelle que soit leur localisation.

Il est à rappeler que ces mesures s'inscrivent dans la volonté du président Saïed de moderniser le secteur de la santé en Tunisie et d'assurer une égalité d'accès aux soins pour tous les citoyens. La visite à Sfax marque ainsi un premier pas ambitieux pour le projet présidentiel de développement et d'amélioration des services de santé à travers tout le pays.