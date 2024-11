Ile Maurice: Le Ramgoolam nouveau est arrivé

C'est un Navin Ramgoolam très ému et extrêmement reconnaissant d'avoir été plébiscité par l'électorat de la circonscription no 5 (Pamplemousses-Triolet), qui s'est adressé aux partisans de l'Alliance du changement. Ceux qui tenaient encore debout au Daneswock Sewraz Government School, à 3 h 15, lors de la proclamation des résultats par Medaven Armoogum, le sympathique returning officer pour cette circonscription. En sus d'affirmer que l'Alliance du changement tiendrait toutes ses promesses préélectorales, il a promis aux Mauriciens qu'ils ne seront plus espionnés et qu'ils retrouveraient leur liberté de parole et d'action.

Si le décompte des votes et la proclamation des résultats ont pris autant de temps, c'est en raison du grand nombre de candidats ayant brigué les suffrages à Pamplemousses-Triolet, soit 146. Une fois l'annonce des résultats terminée, le Dr Ramgoolam a pris la parole et a remercié les partisans de l'Alliance du changement, qui avaient diminué de moitié par rapport à l'importante foule de l'après-midi. Il les a d'abord remerciés pour leur patience, expliquant que la lenteur du processus n'était pas la faute du returning officer, ni du personnel de la commission électorale. «Ce n'est la faute de personne. C'est le système qui est ainsi. Avec 146 candidats, ils ont été obligés de suivre le système que nous allons revoir. Nous savons que l'Alliance Lepep a aligné beaucoup de candidats.»

Le Premier ministre fraîchement élu a rappelé que pendant la campagne électorale, il avait insisté auprès des Mauriciens en leur disant qu'il fallait qu'ils se battent pour obtenir leur indépendance. «Il n'y a pas de coïncidence dans la vie. Vous savez à quelle date le pays a obtenu l'indépendance en 1968 (NdlR, le 12 mars) Et aujourd'hui, nous sommes le 12 novembre. Pena kwinsidans.» Il s'est dit tellement ému par cette grande victoire que pour la première fois, il ne savait quoi dire. Mais le Dr Ramgoolam a vite trouvé.

Malgré toutes les manigances de l'Alliance Lepep, a-t-il souligné, c'est le tribunal du peuple qui a rendu son verdict le 10 novembre, soit le jour du scrutin. «Il n'y a pas de plus grand tribunal que celui du peuple. Vous m'avez redonné mon honneur et ma réputation aujourd'hui. C'est cela la beauté de la démocratie et c'est pourquoi nous devons la défendre.» Lorsqu'il a vu les Mauriciens chanter et danser dans les rues, il dit avoir senti «une communion entre le peuple et l'Alliance du changement».

Mettre fin à l'espionnage des citoyens

Il a prévenu qu'il y avait beaucoup de travail à faire et qu'un gros chantier attendait les élus. «Tou seki nou'nn dir nou pou fer, nou pou fer li», a-t-il promis. La première chose c'est de mettre fin à l'espionnage des citoyens. «Mo pou sanz sa sistem-la. Pa posib ki bann Morisien pa kapav koze.» Navin Ramgoolam a aussi promis à la population que le coût de la vie arrêterait de grimper, que son équipe et lui contrôleraient la dépréciation de la roupie. «Lor zafer ki bizin servi toulezour, nou pou tir TVA net lor la. Nous mettrons un terme au népotisme, un frein à la corruption. Nous allons juguler la drogue et nous en finirons avec la répression.»

Prenant l'exemple du policier Dev Bundhoo, injustement transféré à plusieurs reprises simplement parce qu'il avait accueilli chez lui des candidats de l'Alliance du changement qui faisaient du porte-à-porte, il a promis que «sa bann zes-la pou arete ar mwa. Les Mauriciens retrouveront leur liberté. Seki ou anvi fer, y konpri fer politik, ou bizin kapav fer li. Fode pa ena aksyon lor la. MSM inn fer boukou ditor». Il s'est dit confiant que son équipe et lui parviendront à «tir sa pei-la kot li été. Dan nimero 5, zot inn gard mo latet ot ek zot finn vot trwa kandida Alliance du changement. Mo remersie zot».

Souhaitant que lui et ses élus se mettent au travail au plus vite «pou fer ou lavi vinn meyer», il a déclaré qu'aujourd'hui, il appellerait les 60 députés de l'Alliance du changement à venir le rejoindre à Port-Louis pour un grand briefing de travail. Puis, il a invité les partisans de l'Alliance du changement au meeting de remerciement qui aura lieu, dimanche, devant l'Hôtel du gouvernement, qui abrite le Parlement.

Il a aussi remercié le returning officer et ses deux adjoints, de même que tous les fonctionnaires qui ont travaillé durant ce scrutin du 10 novembre et leur a promis que le rapport du PRB serait publié au début de l'année prochaine. «Tou seki nounn promet zot pu paye nou pou paye.» Il s'est tourné vers son épouse Veena, très élégante comme à l'accoutumée dans son sari rouge, et l'a remerciée pour son soutien constant. «San li mo pa ti pou la zordi.»

Il a aussi remercié tous les partisans de l'Alliance du changement qui ont dormi dans les centres de dépouillement et protégé les urnes. Il a rappelé une fois de plus à la population que le pouvoir est entre leurs mains et que c'est le travailliste qui leur a donné le droit de vote. «Samem zot gran zarm. Sanzman ki nounn promet ou, ou pou trouv li. Nou pe atann ki Pravind Jugnauth demisyone, nou rant dans gouvernman ek travay-la komanse. Mo pa kapav remersie zot ase. Mo la zordi gras a zot...»

Il a prédit qu'une nouvelle Île Maurice se lève «dans linite, enn lil Moris kot pou fer bon pou viv. Tou zafer nou pou fer ansam parski kouma mo abitie dir, enn pei, enn nasyon, enn destin», a-t-il conclu sous les hourras et les vivats des partisans.