Ile Maurice: Raj Ramlagun lance un appel à l'action face aux abus passés

Face aux nombreux défis et priorités visant à rétablir la sérénité, la confiance et la crédibilité des institutions publiques et des entités contrôlées par l'État, Raj Ramlagun, ex-employé et syndicaliste chez MK, appelle le nouveau gouvernement élu à prendre des mesures concrètes et efficaces.

«Une équipe compétente et crédible doit être mise en place pour entamer le démantèlement de cette structure coûteuse et tentaculaire qu'est l'AHL. L'objectif serait de redonner l'autonomie nécessaire aux entités aéroportuaires et aériennes, afin de leur permettre de fonctionner et de performer avec davantage de professionnalisme, d'efficacité, et de responsabilité envers le public», déclare-t-il.

Raj Ramlagun estime que MK, en tant que compagnie aérienne, ne doit pas être intégrée dans un amalgame d'entités aéroportuaires. «Après une évaluation objective et minutieuse, MK devrait retrouver son autonomie et sa souveraineté en matière de gestion et de services, lui permettant de s'élever avec fierté au nom de la nation, de ses employés et de toutes les parties prenantes. Pourquoi ne pas envisager également de la réinscrire à la Bourse de Maurice, avec des amendements législatifs spécifiques pour soumettre cette entreprise, comme d'autres entités d'État, à un niveau de contrôle parlementaire afin de protéger l'intérêt public ?» ajoute-t-il