Sénégal: Groupe UBA - 75 ANS de Challenge et d'innovation d'une banque leader

Soixante-quinze (75) ans d'existence, cela se fête, pas seulement pour la longévité, qui en soit est une performance, mais plutôt par le parcours trempé dans une vision particulière, basée sur la philosophie de l'action ou Africapitalisme, dont le concepteur est le Président du Groupe United Bank of Africa (UBA), Tony O. Elumelu.

Cette vision, a permis au groupe UBA de se positionner et d'opérer sur les 4 continents et dans 24 pays, et non des moindres, comme les USA, la France, le Royaume Uni et les Emirats Arabes Unis.

Aujourd'hui, UBA est devenue une institution financière panafricaine de référence, parmi les premiers, au regard des trente-cinq millions de clients à son actif, répartis dans les 1000 bureaux d'affaires et points de contacts dans 20 pays africains.

Selon les chiffres de 2023, avec ses 25 000 employés dans l'ensemble du groupe, UBA a enregistré un bond impressionnant des bénéfices après impôt en hausse de 257%, passant de 170,2 milliards de nairas en 2022 à 607 milliards de nairas, ce qui représente une forte croissance de 143%.

Son inclinaison forte pour l'autonomisation économique adossée à la conviction de ses dirigeants que le secteur privé doit jouer un rôle central dans la promotion des programmes de développement de l'Afrique, met en exergue l'ampleur des besoins de financement.

Le Groupe UBA, en faisant du slogan « Customer first » son crédo, s'est engagé à côtés des clients et notamment les PME.

C'est de ce point de vue, que le groupe UBA a signé, avec la Zone de libre échange continentale Africaine, un partenariat d'un montant de 6 milliards de dollars, pour stimuler le commerce intra-africain par le biais de la fourniture de soutiens financiers aux petites et moyennes entreprises (PME) opérant dans les secteurs de l'agro-industrie, l'automobile, les produits pharmaceutiques, le transport et la logistique, dans les 20 pays africains où UBA est implantée.

C'est un pari sur le développement du commerce intra régional, qui ouvre une fenêtre d'opportunité aux PME, pour disposer de produits bancaires aux standards, mais qui correspondent aux besoins de financement, tant en ce qui concerne le seuil que le taux de maturité.

« Les clients étant la raison d'être » de UBA, la banque a déployé, ces dernières années en tous cas, des piliers technologiques, notamment dans le domaine du digital, pour délivrer des services innovants, qui la place sans conteste dans le peloton de tête des banques, dans de nombreux pays.

A côté des Etats en effet, UBA a su mettre en place des produits qui adressent les questions lancinantes de l'entreprenariat, de la création d'emploi et de la sécurité alimentaire d'une part, et d'autre part l'autonomisation économique des jeunes, en s'inscrivant résolument dans la perspective de relever le défi de la migration, qui est devenu une préoccupation mondiale.

Le groupe UBA qui est à la pointe du combat pour l'inclusion financière, élargit non seulement son rayon d'intervention, mais aussi et surtout, avec le numérique propose de nouveaux services bancaires en ligne, et des solutions bancaires en libre-service telles que U Direct, chat banking, et enfin un tout dernier le chatboat de UBA, (Léo et Léo Whatsap) le banquier virtuel de UBA, fruit de l'intelligence artificielle.

Cet expérience client de premier plan, le groupe UBA l'a mis à profit pour être le fer de lance de toutes les initiatives visant à mobiliser les capitaux et l'expertise pour soutenir le passage des Etats et des PME à une économie à faible émission de carbone, en droite ligne avec son ambition de positionner l'Afrique dans le secteur clé et d'avenir, des énergies renouvelables.

Ce n'est donc pas une surprise, que UBA ait décroché en 2024, le prix de la meilleure banque régionale.

En vérité, on serait même tenté de croire que l'anniversaire des 75 Ans de UBA, sonne comme une renaissance avec la perspective que la prestigieuse banque trace à travers le UBA Graduate Management Accelerated Programme (GMAP).

Ce programme qui vient de consacrer sa cohorte de 2024 destiné à recruter et former de jeunes diplômés talentueux pour des postes de direction au sein de la banque.

C'est dire que UBA est sur les starting block en direction d'un futur, dont les challenges ne semblent pas impressionner le top management, pour qui exploiter le pouvoir de l'entreprenariat, de l'autonomisation économique et des partenariats public-privé est la voie pour créer un monde plus prospère, plus équitable et plus durable pour tous.

L'objectif est affiché pour UBA, qui consciente de sa responsabilité sociétale, mais également en faisant du client roi, le roi client, c'est porter le secteur privé, avec les instruments de financements adéquats, au cœur de la renaissance économique de l'Afrique génératrice de progrès économique et de richesse sociale.

Ambition ne peut être plus exaltante pour le lauréat du Bankers Award pour la meilleure banque de l'Afrique du financial Time ! Joyeux anniversaire !