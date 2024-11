Congo-Kinshasa: Mission de contrôle - Le Ministère de l'environnement et Développement Durable bat le rappel des troupes pour la maximisation des recettes

Sur instruction de la Ministre d'Etat Ministre de l'environnement et du développement durable, le Directeur de Cabinet Adjoint Héritier MPIANA Pierre a tenu ce lundi 11 Novembre 2024 une séance d'information et de remise à niveau des missionnaires dédiés à la mission de contrôle des établissements classés de la Catégorie une A dont les inspecteurs, les OPJS, auditeurs et experts du MEDD.

Déterminer à accompagner la vision du chef de l'Etat pour le développement du pays à travers la maximisation des recettes, le Ministère de l'Environnement et développement durable a voulu à travers cette séance de formation doter ses agents des outils adéquats pour une meilleure exécution de cette mission sur terrain notamment dans les 4 provinces choisies dans un premier temps entre autre le Haut-Katanga, le Haut-Uélé, le Kongo Central et le Lualaba pour une durée de 15 jours renouvelable une fois.

Le Directeur de Cabinet Adjoint Héritier Mpiana Pierre estime qu' »à partir de cette mission il y'a possibilité de mobiliser encore plus le budget de l'État et contribuer en tant que ministère d'assiette à la réalisation de certains objectifs du Gouvernement ».

Sur terrain et auprès des assujettis, les missionnaires ferons le contrôle des déclarations et de paiement des taxes dues au Ministère de l'environnement et Développement à travers l'ordonnancement de la DGRAD.

C'est une première expérience avec la Ministre d'Etat Eve Bazaiba a précisé Monsieur Jean Marie BANGONZY ESSO LISONGO Directeur-chef de service Medd,

qu'une « formation de renforcement des capacités des inspecteurs, OPJ et enquêteurs nationaux du MEDD soit tenue en vue d'outiller suffisamment ces agents afin qu'ils puissent convaincre les exploitants, dénicher certaines irrégularités commises au niveau des assujettis dans le but final de maximiser les recettes de l'État » a renchéri le Directeur.

Pour sa part, Richard KALONJI KALONJI Directeur Administratif et financier au MEDD, il s'agit d'une mission conjointe DGRAD-MEDD.

À lui de souligner que la DGRAD est une structure soeur. Ainsi, la mobilisation des recettes comporte quatre étapes dont deux pour le service d'assiette : la constatation et la liquidation. Et deux autres la mobilisation : l'ordonnancement et le recouvrement qui relèvent impérativement et exclusivement à la Régie financière. Et la DGRAD est habilitée à pouvoir effectuer cette opération.

« L'idéal est d'aller ensemble, les deux forment une équipe conformément aux prescrits et dispositions de la loi en la matière au grand bénéfice de l'État Congolais » a-t-il conclu.

Toutes les équipes dédiées à cette mission de contrôle et de redressement, ont été dotées de matériel de travail après une simulation faite à l'intention de tous.