Congo-Kinshasa: A travers le FGI-AC, ARPTC - Christian Katende engagé à promouvoir la gouvernance numérique dans le pays

C'est un pari réussi. Du 7 au 8 novembre dernier, le Forum sur la Gouvernance de l'internet pour l'Afrique Centrale s'est tenu, avec succès, à Kinshasa, capitale de la RD. Congo. Il a été placé sous le thème : Transition numérique dans un contexte de l'IA : tendances actuelles et opportunités pour l'Afrique centrale". L'Autorité de régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo (ARPTC) a joué un rôle considérable pour l'organisation réussie de cet évènement majeur qui a rassemblé des décideurs politiques, des chefs d'entreprise, des experts et des universitaires. A l'unisson, ils ont engagé des échanges approfondis et envisagé des mécanismes efficaces devant promouvoir la transformation numérique et le développement de l'Intelligence artificielle dans la région d'Afrique centrale. Dans son intervention, Christian Katende, Président du Collège de l'ARPTC, a exprimé son engagement ferme à oeuvrer pour l'atteinte des objectifs du FGI-AC.

"Il me revient de constater qu'après ces deux longues journées d'échanges, de partage et de concertation, nous avons ensemble identifié les défis actuels de la régulation de l'IA, et les obstacles à la transition numérique dans le contexte de l'IA dans notre région de l'Afrique centrale. C'était ici une occasion de nous interpeler que nous devons rester à jour, développer et adapter nos stratégies pour répondre aux besoins technologiques futurs. Ce Forum nous a aussi permis de répondre aux questions qui entravaient nos efforts dans l'adoption et l'implémentation des technologies émergentes, et particulièrement l'IA.

Il a été retenu que la rigidité et l'inadéquation de nos cadres réglementaires existants sont les principaux défis qui encombrent l'innovation et la transformation numérique dans le secteur des communications", a-t-il lancé, lors de son intervention, devant les participants. Cette occasion était indiquée pour solliciter l'implication des Etats africains et des partenaires dans l'élaboration des cadres règlementaires innovants, sous une approche de collaboration renforcée.

"Je sollicite à cet effet l'engagement de nos Etats membres de l'Afrique centrale et de nos partenaires ici présents à nous accompagner dans l'élaboration des cadres règlementaires innovants, suivant une approche collaborative, pour permettre la flexibilité et l'agilité dans la régulation, que nous considérons aujourd'hui comme un apport majeur dans le développement socioéconomique des Etats membres de l'Afrique Centrale", a insisté, plus loin, dans son discours de clôture, Christian Katende.

Le Forum sur Gouvernance de l'Internet pour l'Afrique Centrale (FGI-AC ou IGF-CA) est le cadre de concertation sous-régional qui aborde avec pertinence et audace les questions relatives à la gouvernance de l'internet et ses utilisations. C'est l'instance qui facilite les échanges entre diverses parties prenantes des politiques publiques liées à la gouvernance de l'internet : les gouvernements et les organisations intergouvernementales bien sûr, mais aussi les entreprises privées, la communauté technique, les universitaires et les organisations de la société civile. Le FGI-AC est la branche sous régionale du FGI monde qui coordonne, harmonise les FGI des pays membres.