Congo-Kinshasa: Fluidité de la circulation routière , Martin Fayulu - « Est-ce que ceux qui dirigent le pays mesurent vraiment le coût des embouteillages à Kinshasa et sur la route de Matadi?»

Le réseau routier Kinois connait une détérioration considérable dans son ensemble. Une situation qui est à l'origine de certains cas d'embouteillages dans la capitale Congolaise, laissant ainsi un désarroi dans l'opinion publique s'interrogeant sur la politique publique mise en place par les autorités de ce secteur en vue de trouver des solutions adéquates à ce sujet. La régulation de la circulation en sens unique pendant les heures de pointe ne semble vraiment pas résorber ce phénomène d'embouteillage dans la ville-province de Kinshasa. Constat fatal fait par l'opposant Martin Fayulu dans son compte X ce mardi 12 novembre 2024, en s'attaquant aux autorités congolaises sur la problématique récurrente des embouteillages qui frappent Kinshasa et la route de Matadi.

Le président du parti politique Ecidé a lancé un réquisitoire sévère contre le gouvernement, estimant que les mesures prises par le Vice-Premier Ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, ne font que renforcer les bouchons sur les grandes chaussées de Kinshasa et sur la route Matadi.

« Est-ce que ceux qui dirigent la RDC mesurent vraiment le coût des embouteillages à Kinshasa et sur la route de Matadi? Comment expliquer qu'une distance de 20 km prenne plus de 3 heures en voiture? Quelle productivité reste-t-il à un Kinois? La Constitution empêche-t-elle de résoudre ce problème? La vérité: une équipe d'incompétents et de prédateurs. Peuple congolais, réveille-toi! », a-t-il lancé.

Une pique lancée au pouvoir en place qui entend vouloir modifier ou changer la Constitution afin de permettre, selon lui, à l'Exécutif de réaliser sa vision sans embûche que ce soit.

Par ailleurs, pour faire face à ce phénomène récurrent, l'opposant a proposé une litanie des solutions adaptées, à savoir : la réhabilitation des artères de Kinshasa, l'asphaltage d'avenues supplémentaires, l'installation de feux de circulation aux carrefours, le curage des caniveaux, la discipline des automobilistes et l'élaboration d'un plan d'aménagement urbain complet.

Qualifiant le régime actuel d'incompétent et de prédateur, Martin Fayulu appelle ainsi le peuple congolais à se réveiller et à désigner des dirigeants plus compétents pour résoudre ces problèmes de mobilité qui impactent grandement la productivité des Kinois.