Congo-Kinshasa: Cap sur la réussite totale des états généraux de la Justice - André-Alain Atundu dévoile cinq mesures urgentes à capitaliser

Dans un élan patriotique, André-Alain Atundu Liongo félicite Constant Mutamba, Ministre d'Etat en charge de la Justice, pour avoir réussi à organiser, sous le haut patronage du Président Félix Tshisekedi, le Magistrat suprême, les états généraux au niveau de son secteur, en vue de marquer la rupture avec un passé corrompu.

Il salue, vivement, l'engagement démontré par les participants aux travaux, tenus au Centre financier de Kinshasa, et propose, au total, cinq mesures ambitieuses à mettre en oeuvre, sans plus tarder, pour une renaissance véritable et accélérée du secteur judiciaire en RD. Congo. Selon lui, au terme du rendez-vous du Centre financier, il est essentiel de pouvoir, effectivement, mettre fin à la recréation qui n'a que trop duré dans le secteur de la justice en République démocratique du Congo. Le célèbre Ambassadeur Alain Atundu est de ceux qui pensent qu'avec la volonté ferme du Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, l'avènement d'un Etat de droit au Congo est possible.

"(...), en plus de soigner les symptômes en urgence pour soulager tant soit peu la société dans l'immédiat, il importe de s'attaquer au pourrissement de la conscience en tant que siège des vertus innées et nécessaires pour un comportement adéquat et voulu dans la société. C'est l'âme de la Justice qui est malade parce que la conscience est soit émoussée soit inopérante. En tout état de cause, je voudrais vous proposer la thérapeutique suivante :