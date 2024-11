Gabon: Ngounié - Biendi Maganga Moussavou et le deuxième arrondissement de Mouila optent pour le oui

Les filles et fils du deuxième arrondissement de la commune de Mouila, dans la province de la Ngounié se sont réunis lundi dans le cadre de l'ouverture de la campagne référendaire dans cette localité.

Le 16 novembre prochain, les populations seront invitées à faire valoir leur devoir citoyen en votant pour oui ou pour le non. Soucieux de voir les choses véritablement s'améliorer, les cadres de la commune ainsi que plusieurs dignitaires tels que l'ancien Vice-président de la République Didjob Divungi Di Dingue et le Professeur Léon Nzouba ont tous parlé le même langage. Inciter les populations à opter pour le Oui, tel a été le leitmotiv de Biendi Maganga Moussavou, ancien ministre et fils de Mouila.

Lors de ce meeting d'ouverture de campagne qui a vu la participation de plus de 2000 personnes, Biendi Maganga Moussavou a invité les uns et les autres à voter Oui. Pour lui, c'est une question qui concerne tout le pays."Nous ne sommes pas là pour une question qui concerne les hommes, ou les jeunes. Nous ne sommes pas là pour une question qui concerne un individu, un parti politique, ou qui concerne les femmes. Mais nous sommes ici pour une question unique et c'est le Gabon" s'est-il exprimé.

Avant le référendum prévu pour 16 novembre 2024, les filles et fils de la commune de Mouila ont réaffirmé leur engagement à soutenir le président de la transition mais surtout à opter pour le OUI lors de cette échéance politique qui fait partie de l'histoire du Gabon.