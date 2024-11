Gabon: Dons de matériel divers aux coopératives rurales et aux femmes entrepreneures gabonaises

Sous l'impulsion de la Première Dame, Zita Oligui Nguema, l' Ambassade de Chine au Gabon a procédé ce mardi 12 novembre 2024 à une cérémonie de remise de dons de matériel divers aux coopératives rurales et aux femmes entrepreneures gabonaises. Cette initiative s'est tenue à la Chambre de Commerce.

Première phase : les allocutions. Jean Baptiste Bikalou, Président de la Chambre de Commerce, a souhaité la bienvenue aux invités, suivi de l'Ambassadeur de Chine au Gabon, SEM Zhou Ping, qui a réaffirmé l'amitié et la solidarité entre la Chine et le Gabon à travers cette initiative. Berthe Oura, Conseiller du Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'Etat, qui s'est exprimé en lieu et place de la Première Dame, a souligné l'importance de ce don pour l'émancipation des femmes rurales et entrepreneures. La représentante des bénéficiaires, Mme Léonie Andjayi, a exprimé, au nom de toutes les bénéficiaires, sa gratitude pour cette action et a promis d'en faire bon usage.

Ce don, évalué à environ 5 millions de francs CFA, comprend divers équipements agricoles, notamment des machines à coudre, des broyeurs, des moulins, ainsi que des outils agricoles tels que des machettes, des houes et des pelles. Ces équipements permettront aux coopératives de renforcer leurs capacités de production et d'améliorer leurs conditions de travail et de vie.

La cérémonie s'est achevée par une visite des stands, où les invités ont pu découvrir les activités et les projets des coopératives féminines bénéficiaires.