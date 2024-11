Afrique du Sud: Le pays déclare une catastrophe nationale après de graves inondations et tempêtes

L'Afrique du Sud déclare une catastrophe nationale en raison d'inondations, de tempêtes et de grêle qui touchent le Cap-Oriental, le KwaZulu-Natal et le Gauteng.

Le gouvernement est autorisé à allouer des fonds pour l'aide immédiate et la reconstruction à long terme à la suite de phénomènes météorologiques violents.

Les efforts de reconstruction après une catastrophe sont principalement gérés par le gouvernement national ; les catastrophes liées au climat sont de plus en plus nombreuses dans la région.

L'Afrique du Sud a déclaré l'état de catastrophe nationale après que des inondations, des tempêtes et de la grêle aient causé des dégâts considérables entre le 22 et le 29 octobre, touchant plusieurs provinces, dont le Cap-Oriental, le KwaZulu-Natal et le Gauteng.

La déclaration permet au gouvernement de mobiliser des fonds pour les secours immédiats et les efforts de reconstruction à long terme. Selon le Centre national de gestion des catastrophes, les intempéries ont fait au moins 10 morts et des centaines de déplacés, et ont causé d'importants dégâts aux biens, aux infrastructures et à l'environnement.

La déclaration confie la responsabilité principale des efforts de reconstruction au gouvernement national. Cette catastrophe survient près d'un an après la précédente catastrophe nationale liée au climat en Afrique du Sud, déclarée en 2023 à la suite de tempêtes côtières. Ces derniers mois ont également été marqués par des tempêtes de neige non saisonnières en septembre et en novembre, ce qui témoigne de l'instabilité croissante des conditions météorologiques dans la région.

Points clés à retenir

La déclaration de catastrophe nationale de l'Afrique du Sud souligne l'impact croissant des conditions météorologiques extrêmes, attribuées à la variabilité du climat. Les infrastructures et les services publics du pays sont de plus en plus sollicités par des tempêtes récurrentes et des conditions météorologiques non saisonnières.

La réponse du gouvernement, qui a mobilisé des fonds nationaux pour l'aide d'urgence, reflète l'urgence de s'attaquer à la résilience climatique. Les phénomènes météorologiques violents devenant plus fréquents, l'engagement de l'Afrique du Sud à gérer les risques climatiques et à s'y adapter est de plus en plus crucial pour la sécurité publique et la stabilité économique.