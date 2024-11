Cote d'Ivoire: Semaine nationale de sécurité routière - Bilan et perspectives du directeur de l'Oser pour une route plus sûre

Lors de la conférence de presse hebdomadaire du Centre d'Information et de Communication gouvernementale (CICG), Étienne Kouakou, Directeur de l'Office de Sécurité routière (OSER), a présenté, le 12 novembre 2024, un bilan détaillé des actions menées depuis l'instauration de la Semaine nationale de sécurité routière en février 2023.

D'après M. Kouakou, cette initiative, lancée pour encourager le civisme sur les routes, a permis de sensibiliser près de 2 114 000 usagers en un peu plus d'un an et demi. En parallèle, plus de 194 000 véhicules ont été verbalisés pour diverses infractions, et 18 876 véhicules ont été mis en fourrière. Parmi les infractions relevées figurent 6 591 cas d'utilisation du téléphone au volant, 116 infractions liées à des taux d'alcoolémie excessifs et 4 684 cas de défaut d'éclairage de véhicules.

Au cours de son intervention, le Directeur de l'OSER a exhorté les automobilistes ainsi que les conducteurs d'engins à deux et trois roues à adopter des comportements responsables. « Ensemble, disons 'Stop à l'incivisme sur la route'. Cela passe par le respect du code de la route, la coopération entre usagers pour la sécurité de tous, et l'entretien rigoureux des véhicules », a-t-il souligné.

Étienne Kouakou a également annoncé que les actions de sensibilisation seront renforcées et soutenues par des campagnes de répression pour une plus grande efficacité. En ce qui concerne les engins à deux et trois roues, il a précisé que le ministère des Transports envisage d'imposer la vente de casques systématiquement avec chaque engin, afin de réduire les risques pour ces usagers souvent vulnérables.