Congo-Kinshasa: Début des activités de la célébration du 35e anniversaire de l'ASBL Bana Kin

Les activités commémoratives du 35e anniversaire de l'ASBL Bana Kin sont organisées du 13 au 17 novembre à travers la capitale.

Le président de cette structure, Godard Motemona, s'est fortement impliqué pour la réussite de cette fête.

C'est dans ce cadre qu'il organise, depuis quelques jours des réunions marathon avec ses collaborateurs qui passent aux peignes fin le calendrier des activités de cette plus grande association des Kinois.

Il s'observe également un engagement de tous les membres de cette association pour la réussite de cette semaine kinoise, rendez-vous important qui connaitra la participation de nombreuses personnalités du pays.

Le président de l'ASBL Bana Kin, Godard Motemona a invité les Kinoises et Kinois à se ranger derrière les idéaux des autorités du pays pour nettoyer la capitale des écuries d'Augias et autres anti-valeurs.

« Un symbole de victoire d'appeler les Kinoises et Kinois de tourner leurs regards vers le discours du chef de l'Etat et de s'approprier sa volonté de développement de la ville de Kinshasa et du Congo tout entier pour que nous puissions nous battre contre les anti-valeurs. Nous nous battrons et nous perfectionnerons et nous deviendrons de plus en plus fort », a-t-il exhorté.

En ce moment, la ville de Kinshasa fait face à plusieurs maux dont le phénomène de criminalité urbaine communément appelé Kuluna, le délestage, l'insalubrité et les inondations.

Le programme des activités prévoit notamment une messe d'action de grâce à la Paroisse catholique Saint-Joseph de Matonge, un tournoi de football pour les 4 districts de Kinshasa, des conférences et une soirée dansante au

Chapiteau du Grand Hôtel avec des orchestre comme Zaiko Langa Langa, la Casa Do Canto de Reddy Amisi et la team Wata d'Héritier Watanabe.