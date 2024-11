Gambie: Les femmes gambiennes se sentent frustrées par la hausse des prix du poisson

Dans l'agglomération de Banjul, de nombreuses femmes gambiennes s'inquiètent de la hausse du prix du poisson, un aliment de base dans de nombreux foyers.

Lors d'un récent entretien avec le quotidien The Point au marché de Latrikunda, ces femmes ont exprimé leurs frustrations et ont exhorté le gouvernement à se pencher sur la question et à trouver des solutions pour rendre le poisson plus abordable.

Mme Isatou Badjie, une habitante de Bundung, a fait part de ses préoccupations au marché de Latrikunda, où elle a déploré la difficulté qu'éprouvent les femmes pour acheter du poisson de qualité. « Chaque femme veut acheter de bons produits et du poisson pour préparer les repas de sa famille, mais avec la montée en flèche des prix, cela devient impossible », a-t-elle déclaré. Badjie a fait remarquer qu'une portion décente de poisson coûte maintenant plus de 400 dalasis. « Si vous n'avez que 500 dalasis pour le poisson, comment pouvez-vous subvenir aux besoins de votre famille ? » Elle a exhorté le gouvernement à prendre des mesures immédiates pour contrôler les prix, car la situation continue de s'aggraver.

Mme Ya Ellen Manga, vendeuse de poisson depuis cinq ans, a fait part de ses difficultés face à la hausse des prix du poisson. Selon elle, dans le passé, un panier de poisson se vendait à des prix beaucoup plus bas, mais les choses ont radicalement changé. « Aujourd'hui, l'achat d'un seul panier de poisson coûte plus de 8 000 dalasis, voire plus », explique-t-elle.

Lorsqu'elle essaie de vendre le poisson, les clients se plaignent souvent du prix et préfèrent s'adresser à un autre vendeur. « C'est difficile pour nous parce que parfois nous ne faisons pas assez de ventes », a ajouté Mme Manga, notant que les poissons invendus doivent souvent être conservés dans la glace et que s'ils ne sont pas vendus rapidement, ils risquent de s'abîmer, ce qui entraîne des pertes financières. Elle a exhorté le gouvernement à trouver une solution immédiate à ce problème.

Mme Fatou Sarr, une habitante de Latrikunda Sabiji, s'est étonnée de la forte hausse des prix du poisson dans tout le pays. Elle a expliqué que si la gestion de ressources limitées est possible pour les petits ménages, elle devient un véritable défi pour les familles nombreuses.

Mme Sarr a parlé de son expérience. Elle a déclaré qu'elle se sent souvent dépassée lorsqu'elle se rend au marché. « Parfois, après avoir acheté du poisson, il me reste à peine de quoi acheter d'autres produits essentiels comme des légumes et de l'huile de cuisson », révèle-t-elle. « J'essaie d'additionner toutes mes dépenses, et même si je sais que je n'ai pas été surfacturée, c'est décourageant. Les riches n'en ressentent peut-être pas l'impact, mais ce que nous vivons au quotidien est quelque chose que seul Dieu comprend vraiment. »

Elle a exhorté le gouvernement à intervenir et à prendre des mesures pour alléger le fardeau des familles comme la sienne.

Mme Amie Touray, acheteuse de poisson à Fajikunda, a fait part de ses préoccupations concernant le marché actuel du poisson. Elle a observé que le seul poisson disponible à un prix abordable est importé, mais elle l'évite souvent en raison de son manque de saveur. Selon Mme Touray, le coût élevé du poisson local est dû à la prédominance des vendeurs sénégalais sur les marchés. « Lorsque vous allez à la plage, vous voyez surtout des jeunes Sénégalais qui travaillent et gagnent de l'argent, alors que les jeunes Gambiens sont rarement présents », note-t-elle. Mme Touray estime que les vendeurs privilégient les profits, négligeant souvent les contraintes financières des clients. Elle a exhorté les jeunes Gambiens à s'intéresser à ces emplois, soulignant que tout le monde n'est pas fait pour le travail de bureau.

Mme Jatou Jobe, une vendeuse de poisson, a demandé au Ministère de la Pêche de l'aider à mettre en place une chambre froide sur le marché local. Elle a exprimé sa frustration face à la lenteur des affaires et au coût élevé de l'achat quotidien de blocs de glace, compte tenu des ventes limitées.

