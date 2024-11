Congo-Brazzaville: Electrification - L'exécution du projet « Ignié 2021-2046 » se poursuit

Le site qui va abriter la centrale électrique dans le cadre du projet « Ignié 2021-2046 » a récemment fait l'objet d'une visite par le ministre des Zones économiques spéciales (ZES) et de la Diversification économique, Jean-Marc Thystère-Tchicaya. L'objectif étant de toucher du doigt la réalisation de ce projet et lever les obstacles pouvant freiner et ralentir sa mise en oeuvre effective.

Accompagné de son collègue Josué Rodrigue Ngouonimba, ministre chargé de l'Urbanisme et de l'Habitat; des membres de la société pilote Tinda Energy Congo et de la délégation de la société chinoise partenaire « Complant », le ministre des ZES a, lors de la visite, déclaré : « C'est vraiment pour venir toucher du doigt la réalisation et bien identifier le site, lever tous les obstacles pour ne pas qu'il y ait de soucis dans le suivi et la mise en oeuvre effective de ce projet. C'est une énergie propre qui va être injectée en suivant le potentiel énergétique de notre société nationale E2C. Nous avons également le parc industriel et commercial de Maloukou qui sera alimenté par une partie de cette énergie ».

« Ignié 2021-2046 » est un projet d'électrification hybride. En effet, il s'agit pour Tinda Energy Congo S.A, structure pilote du projet, de produire 65 MW d'électricité, soit 55 MW via une centrale solaire hybride et 10 MW à l'aide de la centrale biomasse. Ce projet contribuera, entre autres, à la création d'au moins mille emplois, à la réduction des déchets ménagers et participera à l'assainissement de la cité industrielle. Aussi, il jouera un rôle clé et positif dans la promotion du développement vert à faible émission de carbone et favorisera la pérennité économique, sociale et environnementale de la ZES d'Ignié.

Dans son propos, Yannick Jutta, président directeur général de Tinda Energy Congo S.A, a signifié que ce projet est encadré par les objectifs de développement durable, notamment l'objetif 7 qui consiste à garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes à un coût abordable.

« Le projet Ignié 2021-2046 porté par la société que je dirige est parti de sa gestation, en passant par sa naissance et aujourd'hui dans sa maturité sous la bénédiction des membres du gouvernement ici présents, des autorités locales et bien entendu la population de Mandiélé, Kuomi... Pour ce qui est du premier volet, à savoir solaire, 150 000 panneaux seront déployés sur le site, dès lors où nous aurons tous les équipements sur le sol congolais. C'est en dix-huit mois que nous pourrions réaliser le projet », a-t-il confié.