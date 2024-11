Congo-Brazzaville: Agriculture - Le réseau Climat Congo plaide pour l'adoption de la loi régulatrice du secteur

Le coordonnateur national du réseau Climat Congo, facilitateur du groupe thématique agriculture durable, Guy Blanchard Okeri, a plaidé, le 9 novembre à Brazzaville, pour que le gouvernement congolais adopte la loi régulatrice de l'agriculture et le statut des travailleurs dans des Zones agricoles protégés (ZAP).

Le Groupe thématique agriculture durable a rappelé au gouvernement l'importance d'accélérer la mise en oeuvre de la loi régulatrice de l'agriculture. « L'agriculture est l'un des piliers essentiels de notre économie et de la sécurité alimentaire de notre pays. Cependant, la loi sur l'agriculture, qui devrait être un cadre régulateur clé pour le secteur, demeure en attente de traitement. Cette situation est préoccupante, car elle bloque les réformes nécessaires pour améliorer le statut des producteurs, en particulier ceux qui travaillent dans les zones agricoles protégées.

Il est impératif que cette loi soit transmise sans délai au Parlement pour permettre un débat démocratique pour son adoption afin de sa mise en oeuvre rapide », a déclaré Guy Blanchard Okeri, coordonnateur national Climat Congo, facilitateur du groupe thématique agriculture durable, Initiative central african forest (Cafi).

En plaidant pour l'adoption de la loi régulatrice de l'agriculture et le statut des travailleurs dans des ZAP, la coordination nationale Climat Congo espère une agriculture durable qui assure la pérennité des systèmes de production agricole en répondant à des enjeux sociaux, économiques et écologiques ainsi qu'à préserver et améliorer les ressources naturelles, tout en produisant suffisamment avec des coûts raisonnables.

« Cette loi est cruciale pour assurer la durabilité des pratiques agricoles et la gestion responsable des ressources naturelles. Elle vise non seulement à encadrer les pratiques agricoles, mais aussi à définir des normes pour protéger l'environnement dans les zones agricoles », a-t-il ajouté.

Par ailleurs, les responsables du groupe thématique ont également souligné les défis rencontrés par les acteurs essentiels de l'économie congolaise, notamment le manque de soutien financier, d'accès aux équipements modernes et de protection juridique suffisante pour garantir des conditions de travail dignes.

Dans ce cadre, la directrice exécutive de l'Observatoire congolais des droits de l'homme, Nina Cynthia Kiyindou Yombo, a insisté sur la nécessité de renforcer les producteurs et d'instaurer des politiques visant à garantir une sécurité économique et sociale.

En tant que partenaire stratégique, la Cafi joue un rôle central dans la gestion durable des ressources forestières et agricoles. « Les producteurs dans les ZAP font face à des conditions de travail difficiles, souvent exacerbées par un manque de ressources et de soutien. Leurs droits et statuts doivent être clairement définis et protégés afin de garantir un environnement de travail équitable, de plus, l'utilisation non raisonnée d'engrais chimiques dans des zones pourrait avoir des effets négatifs sur la qualité des sols, compromettant ainsi la durabilité de notre agriculture. Il est donc urgent de mettre en place une réglementation stricte pour encadrer l'utilisation des substances fertilisantes », a indiqué le coordonnateur national du réseau Climat Congo.

Dans le cadre cette démarche en faveur de l'agriculture durable, le Groupe thématique agriculture durable est soutenu par Cafi. La Cafi contribue aussi à financer des projets visant à réduire la déforestation et à encourager des pratiques agricoles durables dans la région. Le partenariat entre le groupe thématique Agriculture durable et la Cafi permet de sensibiliser les acteurs politiques aux enjeux agricoles, environnementaux, à une utilisation modérée des engrais chimiques, en privilégiant des alternatives durables et respectueuses de l'environnement ainsi que le principe de la fertilisation raisonnée. Ainsi, les représentants du Groupe thématique agriculture durable espèrent des avancées concrètes pour le secteur agricole, favorisant ainsi une agriculture plus respectueuse de l'environnement de vie des producteurs et travailleurs agricoles.

Rappelons que la ZAP est une zone d'utilité publique qui permet de préserver la vocation agricole des zones présentant un intérêt général en raison soit de la qualité de leur production, soit de leur situation géographique, soit de leur qualité agronomique.