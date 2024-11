Congo-Kinshasa: Accès aux soins de santé de qualité - Samuel Roger Kamba salue les efforts du Centre hospitalier Nganda

Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Samuel Roger Kamba, visitant récemment le Centre hospitalier Nganda, a félicité ses responsables pour les efforts déployés afin d'assurer à la population des soins de santé de qualité.

Le Dr Samuel Roger Kamba a souligné l'importance de l'engagement du secteur privé dans la mise en oeuvre de la couverture sanitaire universelle, conformément à la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Il a, en sus, rappelé que les partenariats public-privé sont essentiels pour la réussite du système de santé congolais, en particulier face aux défis posés par les maladies chroniques comme le cancer.

Le ministre a insisté sur la collaboration qui doit caractériser les secteurs public et privé. "Le secteur privé et le secteur public doivent travailler main dans la main pour améliorer l'accès aux soins de qualité pour la population congolaise", a-t-il déclaré, félicitant le centre pour son initiative d'agrandir ses capacités et de répondre aux besoins croissants de la population, notamment en matière de soins lourds.

Pour sa part, le médecin directeur dudit centre a exprimé sa gratitude par rapport au soutien continu du gouvernement et des partenaires internationaux, précisément dans le cadre de la convention de partenariat n° MSPHP 1257-DESP-RMI004 du 1er avril 2022. Ce partenariat, a-t-il fait savoir, permet au centre de bénéficier d'un soutien pour le renforcement des capacités du personnel, la fourniture d'équipements médicaux et l'accès à des allègements fiscaux et douaniers.

Il a conclu en réaffirmant l'engagement du centre à contribuer au développement du secteur de la santé en République démocratique du Congo. "Notre mission est de rendre les soins de santé accessibles à tous, et ce n'est que grâce à des partenariats solides avec le gouvernement et le secteur privé que nous y parviendrons", a-t-il affirmé, après avoir salué les efforts du gouvernement pour promouvoir la couverture sanitaire universelle et renforcer le système de santé du pays.

Inauguré en janvier 1991 sous le nom de centre Nganda, cette formation médicale devenue Centre hospitalier Nganda a été créée pour répondre à des défis urgents dans la communauté de Kinshasa. Primo, l'absence d'une institution médicale dans la périphérie de la ville, obligeant les malades à se tourner vers des médecins locaux, souvent dans des conditions précaires. Secundo, la nécessité de créer des opportunités d'emploi pour les membres des familles engagées dans le domaine médical. Tertio, la mise à disposition de matériel médical d'occasion rapporté d'Europe par des partenaires, en soutien à l'infrastructure du centre.

Après avoir obtenu l'agrément duministère de la Santé, ce qui était autrefois une résidence familiale a subi des transformations importantes pour devenir progressivement le Centre hospitalier Nganda, avec une capacité d'accueil en soins de qualité. "Notre vision est claire : nous souhaitons figurer parmi les meilleurs hôpitaux d'Afrique, tout en préservant nos valeurs profondes", a déclaré le responsable du centre Nganda.

Ces valeurs sont représentées par l'acronyme FIERTE, symbolisant :F pour la famille, I pour l'identité africaine et congolaise en particulier, E pour l'engagement dans le travail, R pour la responsabilité envers la confiance qui accordée, T pour le travail, E pour l'excellence. En mettant en oeuvre ces valeurs, le Centre hospitalier Nganda se fixe deux missions fondamentales : garantir des soins de qualité dans un environnement médical souvent déficient, et contribuer à l'innovation et à l'enrichissement des connaissances en santé. Une priorité exprimée par son médecin directeur est la lutte contre le cancer, un enjeu majeur face à la flambée de cas dans la région.

Le centre s'engage activement dans la sensibilisation, le dépistage, le diagnostic et le traitement du cancer, en collaboration avec le Centre national de lutte contre le cancer. Grâce à ce partenariat, il a bénéficié des traitements de chimiothérapie et de thérapies ciblées, tout en ayant accès à des soins en radiothérapie. Le Centre hospitalier Nganda continue ainsi de jouer un rôle essentiel dans l'amélioration des services de santé à Kinshasa et dans tout le pays, tout en restant fidèle à sa mission de fournir des soins de qualité dans un environnement médical de plus en plus difficile.