Afrique: Judo - La Fédération internationale lève la suspension du Congo

Le secrétaire général de la Fédération internationale de judo (FIJ), Lisa Allan, a annoncé dans une correspondance adressée le 12 novembre au président de la Fédération congolaise de judo et disciplines associées(Fécoju-Da), Me Neyl Francis Ata Asiokarah, la « levée de la suspension de la Fécoju-Da».

« Je vous écris pour vous informer que la suspension de la Fédération congolaise de judo et disciplines associées a désormais été levée », explique le document. Cette décision, attendue depuis plusieurs années, a été reçue avec une grande satisfaction par les acteurs du judo congolais. Chacun, selon son rang et ses prérogatives au sein de la fédération, a exprimé son désir de voir désormais cet art martial s'exprimer librement sur le plan international. A travers la levée de cette sanction, le drapeau congolais sera, à nouveau, visible lors des différentes compétition continentales et internationales.

« Nous sommes très contents de recevoir la note de la levée de la suspension de la Fédération congolaise de judo et disciplines associées. Je profite de l'occasion pour inviter tous les judokas de l'intérieur et ceux qui sont à l'extérieur du pays de se joindre à nous afin que nous nous alignons autour du judo qui est notre bien commun. Que chacun continue à travail davantage car la levée de cette sanction nous oblige à faire mieux. Merci aux autorités du Congo ainsi qu'aux responsables des instances qui gèrent le judo sur le plan continental et international. Nous avons besoin du soutien de tout le monde », a lancé Me Neyl Francis Ata Asiokarah, président de la fédération.

Le même jour, il a aussi reçu le code base de la fédération, puisque cette dernière a été réintégrée dans le système de la FIJ. Pour inaugurer ces bonnes nouvelles, les équipes nationales (cadets, juniors et séniors) vont participer, du 21 au 24 du mois en cours, au Sénégal, à la Coupe d'Afrique des nations.

Instaurée à la suite des conflits et incompréhension qui ont miné cette fédération au cours des dernières années, cette sanction a paralysé le judo congolais pendant l'olympiade passée. Quatre années au cours desquelles la Fecoju-Da a été marquée par un bicéphalisme structurel et des querelles intestines.

Que cette levée de sanction élève également le niveau du judo congolais qui a enregistré un grand retard dans presque tous les domaines.