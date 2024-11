Congo-Brazzaville: Enseignement supérieur - Le concours d'entrée au CNFSDP s'ouvre à plus de cinq cents candidats

Cinq cent soixante-six candidats ont affronté les épreuves du concours d'entrée au Centre national de formation en statistique, démographie et planification (CNFSDP) lancé le 9 novembre, à Brazzaville, par la ministre du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas.

Les admis au concours seront formés pour devenir des professionnels qualifiés à produire des données de qualité essentielle à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation des politiques publiques. Les candidats, dont 215 filles, ont été répartis dans quatre centres dont 535 à Brazzaville, six à Pointe-Noire, quinze à Dolisie et dix à Owando.

Lancé en présence du directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, Vincent Ndinga, ce concours comprend deux cycles, notamment celui destiné aux techniciens supérieurs et l'autre aux futurs diplômés de licence en statistique et planification, avec des options en gestion de projet et en analyse des statistiques économiques et financières.

La ministre Ebouka-Babackas a notifié que ce concours s'inscrit dans les efforts du gouvernement pour promouvoir la formation des jeunes et leur permettre de contribuer au développement du pays. Elle a encouragé les candidats à se concentrer sur leurs épreuves et à faire preuve de rigueur et de discipline.

« C'est vraiment une détermination conjointe avec la ministre en charge de l'Enseignement supérieur pour offrir aux jeunes de notre pays une formation diplômante, afin qu'ils puissent se positionner favorablement sur le marché du travail », a-t-elle souligné.

Le président du jury et directeur du CNFSDP, Johs Stephen Yoka Ikombo, a affirmé que le concours vise à former des professionnels qualifiés, capables de produire des données de qualité essentielles à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation des politiques publiques.

Le CNFSDP est un établissement public de formation supérieure proposant à la fois une formation initiale et continue. Il accueille des étudiants nationaux et étrangers et bénéficie du soutien financier de la Banque mondiale pour son développement. Il prévoit une extension de ses infrastructures afin de répondre à la demande croissante des étudiants africains et d'ailleurs.

« Nous travaillons pour que ce centre de formation soit arrimé aux standards internationaux, tout en appliquant le système licence master doctorat, afin de permettre au Congo de recevoir également des étudiants étrangers », a indiqué le président du jury et directeur du CNFSDP.

Précisons que les données statistiques et démographiques aident à planifier les plans et politiques. Les statistiques touchent tous les aspects de la vie moderne. Elles sous-tendent de nombreuses décisions des pouvoirs publics, des entreprises et des collectivités, et renseignent sur les tendances ainsi que les forces qui influent sur notre vie.

Par ailleurs, les données démographiques peuvent aider à comprendre les communautés telles qu'elles sont aujourd'hui, d'où elles viennent et où elles vont. Elles peuvent être un outil puissant pour suivre l'évolution au fil du temps et pour découvrir les besoins ou les atouts d'une communauté afin de guider la planification, l'élaboration des politiques ou la prise de décision.