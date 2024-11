Afrique: Antonio Guterres exhorte les dirigeants du monde entier sur trois priorités pour sauver la planète

Le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres a exhorté les dirigeants du monde entier à se concentrer sur la réduction urgente des émissions de gaz à effet de serre, de veiller à la protection des populations les plus vulnérables et d'améliorer le financement climatique au profit des Etats en voie de développement. Il a lancé cet appel au cours de sa prise de parole sur le podium de la 29ème conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, ce mardi 12 novembre, à Baku (Azerbaidjan).

« Les pays en développement ne peuvent pas repartir les mains vides. Vous devez faire davantage pour protéger votre population des ravages de la crise climatique. En fin de compte, vous seul pouvez réaliser l'ambition et l'action nationale en matière de climat. Vous seul pouvez limiter la hausse de la température mondiale à 1,5°c », a-t-il déclaré.

Officiellement, la 29ème conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques verra les pays chercher à établir un nouvel objectif de financement annuel pour le climat. Les États se sont accordés pour réviser l'engagement de financement de 100 milliards de dollars fixé en 2009 qui expire à la fin de cette année. Ce fonds a été jugé inférieur pour faire face à l'augmentation rapide des températures de l'air, de la mer et à compenser les efforts de certains États moins pollueurs dans la conservation et préservation de leurs forêts.

« Le processus de la CCNUCC est le seul endroit où nous pouvons nous attaquer à la crise climatique rampante et nous demander mutuellement, de manière crédible, de rendre des comptes et d'agir en conséquence. Et nous savons que ce processus fonctionne. Sans lui, l'humanité se dirigerait vers un réchauffement planétaire de cinq degrés », a souligné Antonio Guterres.

Le secrétaire général de l'ONU a avec un ton ferme et une clarté poignante, rappelé a plus de cinq mille participants que les actions climatiques auxquelles ils sont appelés à poser ne constituent pas seulement une option mais également une obligation pour espérer à un monde meilleur pour les générations futures. « Je plaide surtout pour des taxes sur le transport maritime et l'aviation, ainsi que pour des réformes des banques multilatérales de développement. Il a nécessité de réduire de 9 % les émissions mondiales chaque année jusqu'en 2030. Le monde aujourd'hui doit commencer à payer, sinon l'humanité en paiera le prix le plus cher », a-t-il conclu.