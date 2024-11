Gabon: 'En optant pour le Oui, je rappelle qu'il n'existe aucune oeuvre parfaite, Dieu Seul détient le monopole de la perfection'

interview

Davy Macaire Ntoutoume Essone Ayong, Président du Mouvement National pour la Dignité et la Justice (MNDJ) est favorable pour le Oui et appelle les Gabonais à voter en faveur du Oui comme lui.

Bonjour M. Ntoutoume Essone Ayong, plus que quelques jours et les Gabonais iront voter le Oui ou le Non pour le projet de Constitution. Êtes-vous pour le Oui ou pour le Non ?

Maintenant, s'il faudrait répondre à votre question, monsieur le Journaliste, je vais sans hésiter vous dire que je suis pour le Oui ! Je voterai Oui pourquoi ? Non seulement parce que ce projet de Constitution respecte les règles de formes universelles qui caractérisent une bonne Constitution jusqu'à faire d'elle, un modèle à imiter parmi tant d'autres. Mais aussi et surtout pour son contenu ; le fond de ce projet de Constitution.

2- Quelles sont les raisons de votre choix pour le Oui ?

Les raisons de mon choix sont dues premièrement, au fait que ce projet de Constitution exprime la volonté du Peuple à travers le dialogue national inclusif. Plus de 3 mille compatriotes ont participé à son élaboration. A cela s'ajoute aussi, la réflexion des parlementaires de la chambre bicamérale, regroupés en un bloc, qu'on appelle l'assemblée constituante, ont également joué leur rôle.

Deuxièmement, je constate à travers ce nouveau projet de Constitution, que nous pouvons enfin vivre l'alternance politique dans notre pays. Ce projet de Constitution prévoit en son article 42, la limite des mandats qui est une grande victoire pour tous les combattants de la démocratie ds notre pays.

Nous avons l'article 6 qui contribue à l'inclusion des femmes, des jeunes et personnes vivants avec un handicap aux mandats électoraux, c'est à dire, à la gouvernance. Et ce projet de Constitution consacre bel et bien la séparation de pouvoirs tout en permettant l'équilibre entre les différents organes du pouvoir. Le rôle de la société civile a également été pris en compte ds ce projet de constitution en son article 7.

La promotion des droits et libertés articles 10, 11 12 .

Au risque d'être très long, je dirai simplement que tout le monde a été pris en compte ds ce projet de Constitution, même nos ancêtres et notre culture. Pour confirmer mon choix, l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et des citoyens dispose que :" Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution."

3- Vous optez pour le Oui et appelez vos concitoyens à faire autant..

En optant pour le Oui, je voudrais rappeler qu'il n'existe dans ce monde, aucune oeuvre parfaite, que ce soit individuellement ou collectivement. Car, Dieu Seul détient le monopole de la perfection. Il y aura tjrs des critiques, des oppositions d'idées. Et c'est dans cette différence que nous nous retrouvons et que nous nous complétons.

A mes frères du Non, je voudrais dire que soyons humbles de reconnaître qu'il ya des grandes avancées dans ce projet de Constitution, ne fût-ce que la limitation de mandats.

Au peuple gabonais, je dirai, levons-nous tous massivement comme un seul homme dans la fierté et la dignité, écrire ensemble une nouvelle page de l'histoire de notre cher beau pays. Et voter Oui pour un Nouveau Gabon

Je vous remercie !