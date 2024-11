Congo-Kinshasa: Festival Amani - La 10ème édition confirmée du 15 au 17 novembre 2024

La ville de Goma va bouger au rythme de la 10ème édition du festival Amani, du 15 au 17 novembre 2024. Plus de 30 000 personnes seront réunis autour de la musique, l'art, l'entrepreneuriat et autres.

Beaucoup d'artistes défileront sur la scène devant un grand public venu de tous les coins du monde, entre autres, Ferre Gola, Black M, RJ Kaneira, Dj Spilulu, Voldie Mapenzi, JKM Rambo, Magic Pinokio...

Au cours d'une adresse à la presse ce mardi 12 novembre 2024, Vianney Bisimwa, co-président du festival Amani, a eu l'occasion de présenter les particularités de cette 10ème édition qui se passe sous un angle très particulier avec la guerre injuste imposée à la RDC.

» Avant toute chose, comprenez que nous organisons le festival Amani dans un contexte très particulier et c'est la raison pour laquelle nous le faisons pour apporter une contribution pour la cohésion sociale pour la paix et la detraumatisation mais aussi pour la promotion de l'entrepreneuriat et du vivre ensemble. Nous continuons à avoir une pensée la plus sincère et profonde envers toutes les populations et plus particulièrement les personnes touchées et affectées par la crise actuelle. Nous allons toujours garder cette pensée comme un fil conducteur tout au long de ce festival en se disant que nous le faisons pour pouvoir contribuer à offrir un avenir tant soit peu meilleur à tous.

Deux où trois choses en terme de cette 10ème édition, cette année par rapport aux autres éditions, nous allons avoir plus des sessions thématiques, des panels, des ateliers que nous organisons et nous en avons au total 15 et qui pour la question de la cohésion sociale et de vivre ensemble à l'entrepreneuriat, au journalisme et la manière de produire des projets artistiques seront débattus en long et en large.

Des critiques que nous avons eues dans le passé, nous ont permis d'améliorer pour cette nouvelle édition qui s'annonce très palpitante, nous faisons le nécessaire pour joindre l'utile à l'agréable avant d'avoir le temps pour le concert et déjà ce jeudi il y a une session sur la cohésion sociale et du jeudi au dimanche il y a d'autres sessions.

La deuxième chose intéressante, nous allons célébrer nos bénévoles et que donc nous aurons une soirée des partenaires et parmi eux, nos 500 bénévoles que nous avons et allons reconnaître leur travail, une façon de le remercier et le primer. Nous remercierons aussi nos partenaires, qui ont été avec nous depuis la première édition et qui sont toujours avec nous ce jour. Et enfin, c'est la 10ème édition et le 10ème anniversaire malgré le report et les difficultés nous voulons que ce festival soit un moment des échanges car chaque édition a des anecdotes, de la mort de Feu Djo Paluku à ceux qui disent ne pas vouloir du festival Amani, des incidents sécuritaires précise", a indiqué Vianney Bisimwa.

Présent à cette adresse, Espoir Mwimuka, activiste des droits de l'homme au sein du mouvement citoyen Lucha RDC-Afrique, a indiqué que la lutte du festival Amani est la même que la sienne et que dire non à ce grand rendez-vous culturel est une façon de montrer à la face du monde que le peuple Congolais a peur, ce qui n'est pas normal.

» Dire non à ce grand événement, n'est pas bon mais célébrer la paix à travers cette grande messe fera passer un grand message à la communauté internationale qui fait semblant de tout ce qui se passe dans notre pays. J'invite tout le monde qui sera disponible de se joindre au festival Amani car certaines personnes pensent que malgré la guerre injuste nous imposée par Kagame, il n'y a pas la vie en RDC, cela est faux. Venez au festival pour que le monde sache que le peuple Congolais est intrépide", a-t-il lancé.